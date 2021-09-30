Кара-Кульский горкенеш Джалал-Абадской области 29 сентября объявил тендер на закупку мобильного телефона iPhone 12 Pro Max, аксессуары и флаг за 190 тысяч сомов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Объявленный тендер. Скриншот с сайта госзакупок

150 тысяч сомов намерены потратить на iPhone, подcтавку для него и Powerbank. Также хотят купить стерео конденсаторный микрофон для устройств Apple и аккумулятор iPhone 12 Pro Max.

Объявленный лот на iPhone и аксессуары к нему. Скриншот с сайта госзакупок

На оставшиеся 40 тысяч планируется купить герб и флаг.

Объявленный лот на закупку флага и герба. Скриншот с сайта госзакупок

Неизвестно, зачем горкенеш хочет закупить мобильное устройство и аксессуары к нему.

На момент публикации материала «Клоопу» не удалось связаться с Кара-Кульским горкенешем.

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Фото на заглавной: Alexandar Todov / Unsplash