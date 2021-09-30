В министерстве энергетики высказались относительно повышения тарифов на электроэнергию для предпринимателей. Так, по данным пресс-службы ведомства, «применение к тарифам на электроэнергию повышающих коэффициентов соответствует законодательству».

В министерстве отметили, что при разработке проекта «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» (ССТП), они проводили анализ цен на продукцию энергоёмких промышленных потребителей — цемент, металл, золото и водочную продукцию. По данным ведомства, они выявили, что цены на эту продукцию растут, а тарифы на электроэнергию не меняются.

«Вместе с тем растет и дефицит денежных средств в энергетическом секторе, а для сохранения надежности электроснабжения энергоемких потребителей необходимы дополнительные затраты, которые и предлагается компенсировать за счет ввода повышающих коэффициентов», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что предлагаемый тариф для предпринимателей в размере 5.04 сома за кВт/ч «соответствует фактической стоимости выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкека с учетом ее доставки до потребителя».

«Для «Кумтор Оперейтинг Компани» с начала деятельности применяется повышающий коэффициент 1,3 к максимальному тарифу для конечных потребителей. […] Субъекты майнинга выделены в отдельную группу с применением повышающего коэффициента к тарифу для конечных потребителей в размере 1,3. Таким образом, проект ССТП на 2021-2025 годы отвечает требованиям законодательства Кыргызской Республики и разработан в соответствии с установленными нормами с соблюдением всех процедур», — сказали в минэнерго.

Жалоба предпринимателей

Ранее бизнес-ассоциация JIA просила власти страны пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. Отмечалось, что местные компании могут оказаться в безвыходном положении.

В обращении ассоциации также говорилось, что если будут приняты новые тарифы, то больше всех придется платить майнерам криптовалюты, золоторудным предприятиям, заводам по производству алкоголя и цемента.

Члены ассоциации также были обеспокоены, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам.

Аналогичной позиции придерживаются и в «Национальном Альянсе Бизнес-Ассоциаций» (НАБА). В письме НАБА отмечалось, что для местных компаний повышение тарифов повлечет рост цен их продукцию. Это значит, что они станут менее конкурентоспособными.

Новые тарифы на электроэнергию

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее.

Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов.

В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан. Повышение коснется для начала только сфер предпринимательства и промышленности.

На пресс-конференции 14 сентября замглавы энергетики и промышленности Тилек Айталиев сообщил, что новые тарифы могут вступить в силу уже в октябре 2021 года.