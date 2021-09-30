Последние несколько месяцев власти говорят о необходимости экономии и рационального потребления электроэнергии.

Между тем журналисты издания Kaktus.media решили сходить в парламент и проверить как там идет экономия и рациональное потребление электричества.

Парламент. Фото: Kaktus.media

В зале заседаний они увидели, что там горят 16 люстр, в каждой из которых 60 лампочек. Зажжены и восемь настенных светильников, в каждом по восемь лампочек.

На фоне слов об экономии и рациональном потреблении электричества, Национальный энергетический холдинг запретил небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время. В то же время власти страны не раз говорили, что в Кыргызстане нет энергетического кризиса и веерных отключений зимой ждать не стоит.