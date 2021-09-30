Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 30 сентября передал свой дом в Бишкеке, в котором жил с 2005 по 2010 года Государственной ипотечной компании (ГИК).

Семейны дом Садыра Жапарова. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

После того как в 2010 году Жапаров со своей семьей съехал из этого дома в нем сделали детский сад.

Жапаров сказал, что он передает свой дом для ГИК, чтобы улучшить рынок индивидуального жилья и обеспечить жильем нуждающихся по программе «Мой дом 2021-2026». Этим он напомнил, что новая ипотечная программа, позволяет работникам бюджетной сферы получать ипотеку со ставкой 4% годовых.

По словам президента если ГИК выставит этот жилой дом на аукцион, то за эти деньги можно будет купить 10 семьям квартиры по льготному кредитованию.

Госипотечную программу «Мой дом 2021-2026» запустили в Кыргызстане с 16 сентября.

Программа дает возможность получить льготный ипотечный кредит для госслужащих взять ипотеку под 4%, а для остальных граждан под 8% годовых.