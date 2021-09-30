Верховный суд 30 сентября принял окончательное решение по Плану детальной планировки (ПДП) Бишкека. В силе остается решение Административного суда Бишкека от 27 января 2021 года о недействительности постановления Бишкекского горкенеша об утверждении ПДП.

Бишкекчане с весны 2020 года судились с Бишкекским горкенешем (БГК) из-за Плана детальной планировки города, который тот принял 25 декабря 2019 года.

Горожане считали документ незаконным и подозревали БГК в попытке узаконить уже возведенные многоэтажки и иные объекты. Они опасались, что документ позволит городским властям перекроить город, снеся сталинки, хрущевки и элитки, освободив землю для деятельности стройкомпаний. До этого горожане уже выходили на митинги, выступая против ПДП.

После многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ о ПДП прокуратура Бишкека провела проверку и обнаружила, что в нем есть коррупционные риски и нарушения действующего Генплана Бишкека. Но в БГК документ после выводов Генпрокуратуры не отозвали.

В муниципалитете заявляли, что при реализации ПДП нет угрозы частной собственности — документ не рассматривает изъятие земельных участков горожан и не узаконивает ранее построенные объекты.

В мае этого года Генпрокуратура сообщила, что должностные лица ведомств при мэрии разработали и передали на утверждение в столичный горкенеш ПДД центральной части города без исполнения соответствующих требований. По данным надзорного органа, в результате был нанесён ущерб на сумму более 20 млн сомов.

Бишкекская прокуратура по этому факту возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Что такое ПДП?

План детальной планировки — это проект, который разрабатывается для отдельных частей города на основе его Генплана.

Он определяет плотность застройки районов, наличия в них транспортной инфраструктуры, парков и скверов, регламентирует, какими должны быть здания и сооружения в каждом конкретном квартале.

На ПДП опираются при застройке кварталов и участков города. В Бишкеке это предмет конфликта между мэрией, БГК и бишкекчанами уже 5 лет. В 2015 году Госархитектура объявила о разработке Плана детальной планировки Бишкека на базе Генплана Бишкека до 2025 года. Заказчиком работ выступило Управление капстроительства мэрии города.

По версии разработчиков, ПДП должен был превратить 3 640 гектаров Бишкека в город-мечту в пределах улиц Жибек-Жолу – Курманжан Датка – Ахунбаева, Садырбаева – Фучика. Но чиновники на первой же встрече с населением не смогли ответить на самые простые вопросы о проекте, сам документ оказался засекреченным.

Размытость формулировок и недостаток информации у горожан о том, что будет с их домами и квартирами, вызвали недовольство населения. После возмущения горожан проект отправили на доработку. Но новая версия документа тоже оказалась недоступна для простых горожан и засекречена проектным институтом градостроительства. Эту засекреченную версию и одобрили в декабре 2019 года.