Пресс-служба президента 30 сентября сообщила, что Садыр Жапаров выступил с речью на втором съезде адвокатов Кыргызстана.

На встрече Жапаров заявил, что коррупция в судах и правоохранительных и надзорных органах — это «главный тормоз в развитии государства и источник напряжения в обществе».

По словам президента, в последние годы уровень дознания, следствия и расследования уголовных дел «катастрофически падает». Жапаров также отметил, что критике подвергаются юристы, суды и правоохранители.

«Стереотип обвинительного уклона в работе судов, нередко закрывающих глаза на недобросовестную подготовку дел, фальсификацию доказательств обвинения органами следствия, превращает суды, по сути, в карательный орган, а не в орган правосудия», — передает слова Жапарова пресс-служба.

По мнению Жапарова, снижение законности расследований уголовных дел говорит о необходимости усиления прокурорского надзора за работой правоохранителей.

На встрече с адвокатами главы страны также признался, что без их работы сложно выбраться из «жерновов кыргызского правосудия» для тех, кто случайно попал в них.

«Я это говорю, как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов», — сказал Жапаров.

Он добавил, что адвокатура переживает не лучшие времена. По мнению Жапарова это произошло потому, что во время судебной реформы никто не придал значения адвокатуре.

«Власти в основном вспоминали, скажем так, по подсказке международных проектов, заточенных на защиту прав человека и верховенства закона. Приняли в 2014 году действующий закон об адвокатуре и забыли», — сказал Жапаров.

Уголовные дела против Жапарова

Жапаров упомянул о своем деле, так как в 2017 году его осудили на 11 лет лишения свободы за захват заложника. Однако его сторонники называли это политическим гонением и требовали освободить Жапарова.

В итоге Жапаров оказался на свободе во время беспорядков, произошедших в октябре 2020 года после парламентских выборов. После своего освобождения Жапаров с помощью своих сторонников стремительно захватил власть в стране, заняв пост сначала и.о. премьер-министра, а затем и пост и.о. президента. Позже он выиграл президентские выборы и стал главой Кыргызстана.

Кроме этого уголовного дела, в 2013 году Жапарова обвиняли в попытке захвата власти. Вместе с ним по делу проходил и его соратник и нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапарова тогда признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы.

Оба дела были пересмотрены судом после того, как Жапаров пришел к власти. По делу о захвате власти Жапарова оправдали, а делу о захвате заложника было направлено на доследование, а ГКНБ затем закрыло его. На тот момент ведомство уже возглавлял Камчыбек Ташиев — соратник Жапарова. Однако «оправданием» решение ГКНБ назвать нельзя. Юристка Фатима Якупбаева объяснила «Клоопу», что у Садыра Жапарова просто теперь нет судимости по этому делу, так как приговоры отменены, а следователь прекратил дело.

Обвинительная система

В Кыргызстане, согласно исследованию «Клоопа», в 96% случаев подсудимому выносят обвинительный приговор.

Чтобы понять особенности работы судебной системы Кыргызстана, журналисты «Клоопа» скачали и проанализировали 26 тысяч уголовных дел, рассмотренных в судах разных инстанций за последние шесть лет.

Суды первой инстанции в абсолютном большинстве случаев выносят обвинительные приговоры. В трех из четырех случаев подсудимого приговаривают к сроку. А оправдывают только по 4% дел.