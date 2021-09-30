Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 30 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом.

За все время в стране скончались 2 607 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По информации штаба, за сутки в стране зарегистрировали 88 новых случаев заражения:

Бишкек – 54

Чуйская область – 15

Ошская область – 1

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 3

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 532 случая заражения COVID-19.

Также, за прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 104 пациента, переболевших коронавирусом. Всего по стране было выписано 173 206 пациентов за время пандемии.