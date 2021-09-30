Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 30 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом.
За все время в стране скончались 2 607 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.
По информации штаба, за сутки в стране зарегистрировали 88 новых случаев заражения:
- Бишкек – 54
- Чуйская область – 15
- Ошская область – 1
- Таласская область – 1
- Нарынская область – 2
- Иссык-Кульская область – 12
- Джалал-Абадская область – 3
Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 532 случая заражения COVID-19.
Также, за прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 104 пациента, переболевших коронавирусом. Всего по стране было выписано 173 206 пациентов за время пандемии.