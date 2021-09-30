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Водителя маршрутки №203, который грубо не пустил в транспорт женщину с ребёнком и коляской, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным ведомства, водителем оказался мужчина 1984 года рождения.

Задержанный водитель маршрутки №203. Фото: пресс-служба УПСМ

«Год назад с ним приключилась история, когда из-за коляски в салоне пострадали пассажиры, и ему пришлось выплатить ущерб, поэтому он не пустил сегодня женщину с коляской*. Также он попросил прощения у общественности», — говорится в сообщении УПСМ.

*По данным ИА 24.kg, в прошлом году в маршрутке, которой управлял этот водитель, школьник получил травму ноги, ударившись о коляску. Родители мальчика подали в суд, который признал водителя виновным и обязал его выплатить моральную компенсацию.

В милиции добавили, что водителя доставили в УВД Ленинского района для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в УВД сообщили, что проверили всю бригаду, которая работает на маршруте № 203. По итогам проверки составили два протокола за техническое нарушение и выписали штраф на 10 тысяч сомов.

Что случилось?

Ранее в соцсетях появилась видео того, что водитель маршрутки № 203 грубо не пустил в салон женщину с ребенком.

Конфликт возник из-за того, у женщины была небольшая коляска, которую водитель отказывался брать в салон. При этом женщина утверждала, что готова за неё заплатить.

На кадрах видно, как он силой отталкивал женщину и пытался закрыть дверь. Её ребёнок тем временем держал мать за руки и плакал.

В мэрии позже отметили, что плата за перевоз багажа в общественном транспорте взимается только в том случае, если он превышает 40 килограмм, а его размер 50*60*100.