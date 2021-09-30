В Бишкеке возле Дома правительства проходит митинг воинов-баткенцев. Они требуют признать их законно участниками боевых действий и увеличить пособия для семей погибших.

По словам председателя Республиканского комитета воинов-баткенцев Сатыбека Молдалиева, на митинге собрались участники боевых действий в 1999-2000-х годах в Баткенской области против международного терроризма.

«Мы вышли с двумя требованиями. Первое, мы требуем на законных основаниях признать нас участниками боевых действий. Требуем изменить Закон “О ветеранах войны и вооруженных сил”. Второе наше требование — изменить положение о погибших воинах-баткенцах и вообще погибших военнослужащих и милиционеров. Они отдали свои жизни за Кыргызскую Республику, а их семьи получают по тысяче сомов. Это позорное явление. Нужно поднять до 10 тысяч», — сказал Молдалиев.

Молдалиев подчеркнул, что воины-баткенцы уже не первый раз просят помощи от властей. По его словам, в 2014 году они собрали 62 тысячи подписей за изменение закона, из них 12 тысяч передали в парламент. Однако власти не реагируют до сих пор.

«Нам каждый раз говорят, что нет денег. Но нам не нужны деньги, главное, чтобы нас признали. Деньги-то они находят — на поездки, на отдых, на дома и особняки», — сказал Молдалиев.

Он также заявил о том, что воины-баткенцы нуждаются в лечении, однако минздрав не оказывает им такой поддержки.

Война в Баткенском районе

В июле 1999 года боевики исламского движения Узбекистана (ИДУ) вторглись в Баткенский район и пытались проникнуть оттуда в Узбекистан. Боевики возвращались из Афганистана, куда они бежали после того, как тогдашний президент Узбекистана Ислам Каримов объявил им войну.

Несколько лет они тренировались в специальных лагерях и готовились вернуться на родину, чтобы свергнуть президента.

Однако в Кыргызстане им закрыли путь и тогда в первый же день боевики взяли в плен сотрудников спецслужб и акима Баткенского района. Боевики также захватили близлежащие села: Зардалы, Ходжа-Ачкан, Коргон и Жылуу-суу и убили милиционера и одного из местных жителей, которые требовали, чтобы боевики оставили оружие и покинули территорию Кыргызстана. В Ошскую область решили мобилизовать кыргызскую армию.

Кыргызские военные называли их «Сакалчандар» — в переводе с кыргызского «бородатые».

Всего в боевых действиях участвовало около пяти тысяч военнослужащих Кыргызстана. По официальным данным в Баткенских событиях погибли 54 кыргызстанца, один человек пропал без вести, около 82 человек получили ранения разной степени и были убиты 64 боевика. Однако точной информации об этом нет — все источники предоставляют разные цифры. Как нет и четкого понимания о том, как правильно называть эти события и как правильно о них помнить.

Участники Баткенских событий вот уже 20 лет не могут добиться того, чтобы этому периоду истории придали статус войны.

В 2000-х государство начало выплачивать по тысяче сомов в месяц тем семьям, которые потеряли кормильцев в Баткене — всего таких семей 54. И только в 2014 году Министерство обороны начало выплачивать им дополнительное пособие размером в пять тысяч сомов в год.