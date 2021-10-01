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Активистка Айсулуу Кудайбердиева 1 октября сообщила на своей странице в фейсбуке, что ее снова вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности.

«Я должна показать, что в нем [телефоне] находится. Кроме рецептов и каких-то оппозиционных постов Равшана Джээнбекова, вряд ли можно что-то найти», — сказала Кудайбердиева.

Позже она сообщила, что не смогла зайти на допрос в ГКНБ, так как прождала следователя более получаса, а затем ушла.

Первый раз ее вызывали на допрос в ГКНБ 29 сентября. Тогда сотрудники спецслужб провели в ее доме обыск.

«Странно очень все. То ли перед выборами? То ли давление? То ли им просто нечем заняться…», — написала она.

Кроме того, она отметила, что ее вызвали как свидетеля, но позже ее «начали в чем-то подозревать».

«Изначально говорили, что это просто допрос в качестве свидетеля, но потом мой адвокат сообщил, что я прохожу подозреваемой. После допроса мы приехали ко мне домой, сотрудники провели обыск. Ничего из моих вещей не забрали, сейчас составляют акт обыска», — рассказала активистка.

По какому делу ее вызвали на допрос она не сообщила, так как дала подписку о неразглашении. Кудайбердиева — сторонница и помощница политика Равшана Джээнбекова. Кроме этого она не раз выходила на мирные митинги #REакция против коррупции и криминала во власти.