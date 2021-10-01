В аппарате омбудсмена сообщили, что готова экспертиза по делу правозащитника Камиля Рузиева. Она показала, что Рузиев не подделывал медицинскую справку, в подделке которой его обвиняют.

По версии следствия, правозащитник это сделал, чтобы продлить сроки обжалования решения Каракольского горсуда по одному из дел, над которыми он работал.

Арт посвящённый Камилю Рузиеву. Арт: Татьяна Зеленская

Готовим письмо

По словам руководителя аппарата акыйкатчы Аската Азарбекова, правозащитник не раз обращался в институт омбудсмена по заведённому в отношении него делу о фальсификации документов.

«Кроме того, Рузиев говорит, что были факты пыток. Мы сейчас всё это рассматриваем и готовим письмо в соответствующие органы, в том числе в судебные органы […] Напрямую влиять на работу судей мы не можем, закон этого не позволяет. При этом, те факты, которые были упущены во время следствия и разбирательства этого дела, мы описываем в своём письме и на следующей неделе направим […] в Каракольский горсуд и прокуратуру», — сообщил он в интервью «Клоопу».

Азарбеков добавил, что Рузиев пообещал 1 октября принести материалы, что он действительно болел.

«Справку выдала медсестра […] экспертиза подтвердила, что она подлинная, печать там подлинная. Единственное там нету подписи врача. Но, Камиль сам не подделывал данный документ», — отметил он.

Азарбеков подчеркнул, что институт омбудсмена, как национальный правозащитный орган будет отстаивать права Камиля Рузиева, если они были нарушены.

При этом, он добавил, что обращения института омбудсмена носят рекомендательный характер.

«В случае, если там грубое нарушение прав человека и если оно не будет устранено, то мы можем в соответствии с законом вынести [это] на заседании парламента. И Жогорку Кенеш будет принимать соответствующее постановление по решению данных вопросов», — отметил он.

Дело Рузиева

Камиль Рузиев. Фото / «Азаттык»

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус». Он представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и жертв насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь.

В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Следователь Нурбек Токушев несколько раз угрожал жизни правозащитника. Токушев был уволен после того, как угрожал Рузиеву оружием — направил табельный пистолет в его голову. Токушева обвиняли в выбивании признания из иностранца через пытки — представлял интересы пострадавшего именно Камиль Рузиев.

Так как на угрозы Токушева не обращали внимания, Рузиев подал иск на сотрудников ГКНБ. 29 мая 2020 года Рузиева задержали на выходе из суда в Караколе — как раз после заседания, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору.

Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых Рузиев подал иск.

Борца против пыток заковали в наручники и водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности.

Паспорт Рузиева оставался у судьи, он мог его забрать и показать, но ему не позволили.

Рузиева водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что правозащитника подозревают в «Мошенничестве» и «Подделке документов» (подделка медицинских справок о его лечении, хотя борец с пытками настаивал, что действительно проходил лечение — ранее на него напали и у него ослабло здоровье). Он сказал, что все записи о его лечении в

амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

К началу суда статья о «Мошенничестве» исчезла из дела, а на самом заседании следователь сказал, что Рузиев проходит в деле как свидетель.

Следователь на суде уверял, что задержал Рузиева, потому что тот не приходил на допросы и правоохранительные органы не знали, где он находится. При этом, следователь был уведомлен заранее, почему Рузиев не может быть на допросе и знал, что тот будет на заседании по рассмотрению иска к сотрудникам ГКНБ.

Суд не обратил внимания на нарушения со стороны следователей, их очевидную заинтересованность и отправил борца против пыток под домашний арест.

В начале июня 2020 года, после суда, который отпустил правозащитника под домашний арест, ГКНБ распространил видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых когда-то представлял борец против пыток Камиль Рузиев. На видео они обвинили его в мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. А 28 июля 2020 года свидетельница по его делу обратилась с жалобой к полпреду правительства в Иссык-Кульской области Балбаку Тулобаеву.

Она заявила, что сотрудники Госкомитета нацбезопасности «обманом» заставили ее подписать показания против Рузиева, а также попросила прекратить уголовное преследование правозащитника.

В октябре 2020 года в Каракольском горсуде смягчили меру пресечения борцу с пытками Камилю Рузиеву и он смог покидать Каракол, чтобы продолжить лечение в Бишкеке и провести экспертизу документов, в подделке которых его подозревали, потому что следствие этого не сделало.

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