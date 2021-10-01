Лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова, правозащитница Рита Карасартова и юристка Сания Токтогазиева обратились к генпрокурору Курманкулу Зулушеву с заявлением о нарушении их прав и вмешательстве в личную жизнь. Об этом Сооронкулова сообщила на своей странице в фейсбуке.

Речь идёт о взломе их аккаунтов в телеграме и сливе в социальные сети личной переписки Сооронкуловой и Карасартовой. По их мнению, к этому могут быть причастны сотрудники ГКНБ и МВД.

Авторы заявления напомнили, что согласно Конституции, каждый имеет право на тайну переписки, а ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и на основании судебного решения. Они также отметили, что согласно закону не допускается распространение личной информации о человеке без его согласия.

«Нарушение неприкосновенности частной жизни — незаконные сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия, нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров […] — Уголовным кодексом признаются преступлениями. Следовательно лица, незаконно вторгающиеся в личную жизнь других лиц должны быть наказаны в соответствии с законом», — отмечается в их заявлении.

Авторки обращения считают, что «сотрудники спецслужб МВД и ГКНБ умышленно ведут целенаправленную деятельность по очернению отдельных политических и общественных деятелей и используют для этого негласные методы без санкции суда в нарушение Конституции и законодательства». Они напомнили, что согласно закону, прокуратура является надзорным органом, который должен отслеживать соблюдение всех законов, в том числе при проведении оперативно-розыскной деятельности.

«Однако многочисленные факты незаконного массового прослушивания граждан Кыргызстана, взломы их аккаунтов, имевшие широкий резонанс в обществе, остались без Вашего необходимого законом внимания», — говорится в заявлении.

Пострадавшие просят генпрокурора установить личности взломщиков аккаунтов и привлечь их к ответственности.

«Просим также осуществить проверку на наличие и на предмет законности находящихся в производстве дел оперативно-розыскной деятельности, уголовных дел, материалов в отношении заявителей», — говорится в обращении.

Взлом аккаунтов и слив переписки

Юристка Сания Токтогазиева на своей странице в фейсбук 29 сентября сообщила о взломе телеграм-аккаунтов лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и правозащитницы Риты Карасартовой.

По словам Токтогазиевой, кроме них, взломали также ее собственный аккаунт, а также аккаунт адвоката Замира Жоошева.

Позже в социальных сетях начали распространять личный разговор Карасартовой и Сооронкуловой, который они предположительно вели в телеграме.

По словам Сооронкуловой, переписка была получены взломщиками с телефона Карасартовой, так как возможно у нее было двухфакторной аутентификации.

Это не первый случай когда активисты и политики в Кыргызстане сталкиваются с прослушкой и взломом аккаунтов своих социальных сетей. Один из самых громких случаев с прослушкой произошел в августе этого года.

О том, что МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики, стало известно 31 августа от Клары Сооронкуловой.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.