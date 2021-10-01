Адвокат Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке заявил, что документы по прослушке активистов и политиков были уничтожены.

Пост Замира Жоошева в фейсбук

По словам Жоошева, он смог ознакомиться с материалами уголовного дела по событиям 5, 6 и 9 октября 2020 года. В одном из томов, по информации адвоката, он видел материалы о прослушке около 100 активистов.

«На требование предоставить недостающие документы следователь сообщил, что некоторые документы выделены в секретный том. На вопрос: “Когда могу ознакомиться с секретным томом?”, — ответил: “Секретный том не содержит доказательную базу, поэтому не будет представлен в суд и вы не сможете ознакомиться”», — написал Жоошев.

Жоошев добавил, что подаст жалобу в суд на незаконное действие и решение следственной группы.

Прослушка активистов

О том, что правоохранители занимаются прослушкой политиков и активистов стало известно в августе 2021 года от лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 года вынес постановление, «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

«Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — рассказала она.

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

«При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорилось в сообщении Первомайского райсуда.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.

Еще один недавний случай с прослушкой политиков произошел с Кларой Сооронкуловой и активисткой Ритой Карасартовой. Позже их личная переписка в телеграме оказалась опубликована в социальных сетях.