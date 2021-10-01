Кыргызстан с 1 октября начал закупать у Таджикистана электроэнергию, а о дополнительной поставке ведёт переговоры с Россией. Об этом на пресс-конференции сообщили первый заместитель главы кабмина Азиз Аалиев и министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

«Таджикские коллеги обратились к нам и предложили свою электроэнергию. Звонок был вчера, а сегодня уже, пару часов назад, в южные регионы начались поставки электричества. В сутки мы получаем по миллиону киловатт часов электроэнергии. За месяц есть возможность получить от 30 до 50 млн киловатт часов электроэнергии», — сказал Аалиев.

При этом, он отказался раскрывать стоимость поставок.

Министр энергетики Доскул Бекмурзаев в свою очередь сообщил, что Кыргызстан также ведет переговоры с Россией об импорте электроэнергии через Казахстан. Речь идет о поставке 2-3 млрд киловатт часов.

Кроме того, Аалиев сообщил, что с Туркменистаном подписан контракт на 2 млрд киловатт часов по импорту электроэнергии.

По его словам, это должно позволить выйти из отопительного сезона с объемом воды в Токтогульском водохранилище около 8,5 млрд кубометров.

Кыргызстан ежегодно потребляет более 15 млрд киловатт часов электроэнергии. Из-за энергокризиса и низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстан начал импортировать у соседних стран электроэнергию.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Надо экономить электричество

Токтогульское водохранилище. Фото: КНИА «Кабар»

По словам Аалиева, к 1 октября этого года уровень воды в водохранилище на 3 млрд кубометров ниже прошлого года.

«12,5 млрд кубометров — это очень высокий риск. В обычные годы в течение осенне-зимнего периода расходуется 6-7 млрд кубометров. Соответственно, есть риск выхода в апреле на уровень турбины – это так называемый ”мертвый уровень”, когда уровень воды уже спустится на уровень турбины. Правительство установило лимит. Придерживайтесь этой нормы. Это не веерные отключения как в 2010 годах, помните, и районами сидели без света. Будут плановые отключения, если будет превышен лимит», — сказал Аалиев.

Ранее Национальный энергетический холдинг запретил небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время. В то же время власти страны не раз говорили, что в Кыргызстане нет энергетического кризиса и веерных отключений зимой ждать не стоит.

Читать по теме: Одной цитатой: Веерных отключений не будет, будут плановые — замглавы кабмина Аалиев

Одним видео: Дом правительства и сквер рядом освещаются, несмотря на запрет Нацэнергохолдинга