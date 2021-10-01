Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил депортировать правозащитницу Валентину Чупик из России в Узбекистан, как минимум до 17 октября. Об этом в своем фейсбуке 30 сентября сообщила адвокатка Дарья Тренина.

Решение ЕСПЧ. Фото: Дарья Тренина

В интервью «Новой газете» Тренина рассказала, что «Европейский суд задал правительству России вопросы, чтобы разобраться».

«Конкретного документа — решения о высылке Чупик — пока что нет. Но мы знаем, что оно автоматически появляется после уведомления о запрете въезда. […] Правительство должно ответить до 17 октября: есть ли решение о высылке или же оно планируется. После этого ЕСПЧ либо продлевает правило №39*, либо нет — в зависимости от ситуации», — объяснила она.

*Согласно правилу №39, государственным органам запрещается какое-либо перемещение человека до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Ранее российская правозащитная организация «Комитет против пыток» направила срочное обращение в ЕСПЧ в связи с задержанием и возможной депортацией из России Валентины Чупик. В организации считают, что депортация Чупик «несёт прямой риск для ее жизни: на родине, в Узбекистане ей грозят пытки и преследование со стороны властей».

Приходили сотрудники консульства Узбекистана

До решения ЕСПЧ было известно, что сотрудники консульства Узбекистана приходили к Чупик в спецприёмник в аэропорту, чтобы оформить документы на ее высылку.

«Она [Валентина Чупик] сообщила, что сотрудники консульства Узбекистана пришли фотографировать ее для оформления свидетельства на возвращение», — сообщил журналистам «Новой газеты» помощник правозащитницы Александр Ким.

Убежище в Украине

После этого стало известно, что представители Чупик подали прошение об убежище в МИД Украины, а также посольство и консульство Украины в России. Также такое прошение подали и от имени матери правозащитницы.

Запрет на въезд и депортация из России

Валентина Чупик — правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи трудовым мигрантам «Тонг Жахони» («Утро мира»). Эта организация оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Валентина Чупик. Фото: страницы в фейсбуке правозащитницы

Сама Чупик — гражданка Узбекистана. В Россию она приехала, по данным СМИ, в 2005 году и жила в стране в качестве беженки.

В ночь на 25 сентября её, после прилёта из Армении, задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево и поместили в спецприёмник, чтобы депортировать. Сотрудники ФСБ при задержании вручили ей уведомление о лишении статуса «беженки» и сообщили, что ей запрещён въезд в страну до 2051 года.

Чупик лишили статуса «беженки» из-за того, что она якобы живет по поддельным документам беженца. Власти России считают, что она «предоставляла при получении статуса “беженца” заведомо ложные сведения о себе или предоставляла фальшивые документы». Сама правозащитница не согласна с этим и называет эти обвинения «абсолютным бредом».

Фотография уведомления, выданного Валентине Чупик. Фото: «Новая газета»

27 сентября в дачном доме в городе Подольск, где проживает мать правозащитницы устроили обыск. По словам самой Чупик, в дом ворвались восемь сотрудников полиции и человек без формы, представившийся как полковник ФСБ.

«У меня там 85-летняя мама, за ней утром и вечером ухаживает соседка. Соседка сейчас на работе. В общем, они ворвались, требовали у мамы документы. Фактически устроили обыск. Я боюсь, чтобы они нам чего-нибудь не подкинули. Мало ли. В общем, я так понимаю, что они пытаются на меня сварганить протокол о том, что живу не по адресу регистрации. С моей стороны нарушений нет […] На меня сейчас пытаются сфальсифицировать миграционное нарушение, которого я не совершала. Я думаю, что это делается для того, чтобы иметь повод меня депортировать», — рассказала она в интервью «Радио Озоди» 27 сентября.

Коллеги правозащитницы полагают, что её выдворение — это месть правоохранительных органов. Сама Чупик утверждает, что силовики сказали об этом ей напрямую.

По её словам, в личном разговоре сотрудник ФСБ сказал ей, что «это напрямую связано с её поведением».

«Вы же говорили, что в МВД у нас системная коррупция, вы же жаловались без конца на задержания мигрантов. И все полицейские Москвы, Санкт-Петербурга, областей жалуются на вас. Что мы могли сделать? По-другому было невозможно. Мне очень жаль», — сказал силовик правозащитнице.

По словам Чупик, если её депортируют в Узбекистан, то с ней там может случиться «что-то очень плохое». Она опасается, что на родине её «немедленно посадят в подвал СНБ».

«Я не уверена, что меня убьют, но ввиду моего характера это возможно. Просто я же сдаваться и трусить не умею, поэтому они могут решить, что содержание меня слишком ресурсозатратно, и прибить. И это не такой плохой выход. Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. В том, что будут держать, я практически уверена.

Уже появились радостные угрозы от, вероятно, сочувствующих людей из СНБ Узбекистана, которые говорят: “Мы тебя ждем. Мы тебя примем у себя”», — рассказала она.

По мнению правозащитницы, власти Узбекистана очень зависимы от России.

«И я думаю, что СНБ, будучи младшим братом ФСБ сделает все, чтобы будущего у меня не было», — считает она.

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