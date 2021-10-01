Новый финтех от Фролова в Кыргызстане?

С приездом в Кыргызстан Фролова, депутат Ибраев и еще несколько его коллег решили инициировать законопроект о финтехе. При этом больше информации о проекте появилось только недавно, хотя на общественное слушание его вынесли еще 14 мая.

В справке-обосновании законопроекта говорится, что документ направлен на создание условий для быстрого развития в Кыргызстане финтеха (финансовых технологий). Это отрасль, в которой компании используют технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями, таких как банки и посредники на рынке финансовых услуг.

К таким компаниям относят как технологические стартапы, так и крупные организации, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансовые услуги.

Одно из основных нововведений — это хранение золота финтех компаний в хранилище Нацбанка. Также предлагается уменьшить уставной капитал этих финтех компаний и сделать его не более 3% уставного капитала банков (600 млн сомов), сумма составит не более 18 млн сомов.

Депутат Ибраев считает, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».

Однако экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сказал, что такие инициативы губительны не только для банковской системы, но и несут угрозу национальной безопасности.

«Нигде в мире нет такого прецедента, чтобы хранилища Нацбанка использовались частными компаниями. Нигде нет такого, чтобы центральный банк открывал счета и обслуживал частные предприятия. Это очень опасно, потому что, если проект пройдет, в рекламе будет присутствовать название Национального банка», — заявил Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября.

Также он отметил, что если разрешить хранить золото финтех компаний в хранилище Нацбанка, то возникнут вопросы безопасности и вопросы сохранения гостайны.

Заступник Фролова и Садыр Жапаров

После критики в адрес Фролова, депутат Ибраев решил заступиться за российского эксперта и в интервью «Азаттыку» заявил, что Фролов уже встречался президентом Садыром Жапаровым.

По словам Ибраева, после этой встречи Жапаров поручил ему вместе с Фроловым разработать концепцию «Богатый и счастливый Кыргызстан». Депутат также считает, что Абдыгулов покинул пост главы Нацбанка, потому что тормозил процесс внедрения новых технологий.

«Под руководством Фролова работают IT-специалисты Беларуси и айтишники из десятка других государств. А теперь вы говорите, что он криминальный банкир. Этот человек заинтересован превратить Кыргызстан в богатую и процветающую страну. По воле бога я встретился с этим человеком в декабре и благодаря его советам многое реализовал. […] Несмотря на его очернение Садыр Жапаров принял этого эксперта, представленные им идеи проверил эксперт президента. Только удостоверившись, что все правильно, он выразил свою поддержку», — сказал Ибраев.

Однако в администрации президента придерживаются немного иного мнения. Пресс-секретарь главы страны Эрбол Султанбаев в интервью «Азаттыку» призвал «некоторых депутатов не высказываться от имени президента», так как для этого есть пресс-служба.

Пока нет никаких доказательств, что Фролов встречался с Жапаровым, кроме слов Ибраева.

Сам Фролов также отреагировал на критику в свой адрес. В интервью Kaktus.media он заявил, что больше никогда не приедет в Кыргызстан из-за черного пиара и не будет писать законопроекты для этой страны.

Он сказал, что сейчас его поливают «полным дерьмом через край» и выставляют криминальным человеком.

«Черный пиар, против меня в том числе, Кыргызстану нанес непоправимый ущерб. Я поехал в вашу страну не как просто Фролов, уважаемый человек с блестящей репутацией, я поехал как представитель очень большого сообщества», — заявил Фролов.

Он добавил, что помогал депутату Ибраеву готовить законопроект для Нацбанка бесплатно, в отличие от западных специалистов, которые берут за это крупные суммы. Однако теперь, по его мнению, в Кыргызстан никто не приедет, чтобы оказать такую помощь.