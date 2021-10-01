Последнюю неделю в Кыргызстане бурно обсуждается отставка главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова и его замена «бакиевским кадром» Кубанычбеком Боконтаевым.Со скандалом оказались связаны депутат Саматбек Ибраев и российский финансист с сомнительной репутацией Владимир Фролов.
Журналисты «Клоопа» разобрались, какую «негативную политику» вел депутат Ибраев в отношении Абдыгулова и какую роль в этом сыграл Фролов.
Откуда Ибраев знает Фролова?
О российском финансисте Владимире Фролове стало известно после того, как его представил депутат Саматбек Ибраев в качестве эксперта в своей концепции «Богатый и счастливый Кыргызстан». Она была опубликована в мае этого года. Депутат привлек его для разработки законопроектов, касающихся банковской системы и Нацбанка в целом.
Но не у всех парламентариев Фролов вызвал такую же симпатию, как у Ибраева. Другие депутаты на заседании 29 сентября раскритиковали Ибраева. Одним из них был депутат Мирлан Жээнчороев.
На заседании парламента, где рассматривали отставку Абдыгулова, он заявил, что на экс-главу Нацбанка оказали давление, а парламент отнесся к этому «безучастно».
«Какие-то мошенники нанесли удар по большому профессионалу в Кыргызстане. Этот Фролов связан с “Номос-Банком”, который долгие годы покупал золото “Кумтора”. Этот человек обанкротил два банка, продал по цене одной машины и ушел. Российское издание “Коммерсант” пишет, что он “очень сомнительный человек, мы не понимаем, как он смог снова открыть банк”», — сказал Жээнчороев.
Другой депутат Мурадыл Мадеминов сказал, что Ибраев несколько месяцев вел «негативную политику» в отношении Абдыгулова.
«Фролов приехал из России и жил в доме у Ибраева. Неизвестно, какую информацию предоставляли этому человеку. Кто такой Фролов? Пусть его проверит ГКНБ, отправит запрос в Россию и выявит, с какой целью он приехал в Кыргызстан и живет в доме Ибраева. Кыргызстан сейчас переживает очень тяжелый период, только если банковская и финансовая системы пострадают, то виноват будет Ибраев», — заявил на заседании Мадеминов.
Ибраев и закон о Нацбанке
Ибраев также привлек внимание депутатов и общественности своей инициативой по изменению закона «О Национальном банке». Поправки до сих не обнародованы, над ними также работал Фролов.
По данным юристки Сании Токтогазиевой, Ибраев внес инициативу вместе с депутатом Бактыбеком Турусбековым.
Токтогазиева считает, что предложения депутатов позволят правительству вмешиваться в деятельность финансового органа и политику развития финансового рынка.
«Это является фундаментальным нарушением принципа независимости НБКР. Основная миссия национальных банков состоит в том, чтобы сдерживать политические ветви власти и не допустить проведения фискально-безответственной политики (как со стороны правительства, президента и парламента), которая приведет к дестабилизации и инфляции в будущем», — отметила Токтогазиева.
Новый финтех от Фролова в Кыргызстане?
С приездом в Кыргызстан Фролова, депутат Ибраев и еще несколько его коллег решили инициировать законопроект о финтехе. При этом больше информации о проекте появилось только недавно, хотя на общественное слушание его вынесли еще 14 мая.
В справке-обосновании законопроекта говорится, что документ направлен на создание условий для быстрого развития в Кыргызстане финтеха (финансовых технологий). Это отрасль, в которой компании используют технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями, таких как банки и посредники на рынке финансовых услуг.
К таким компаниям относят как технологические стартапы, так и крупные организации, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансовые услуги.
Одно из основных нововведений — это хранение золота финтех компаний в хранилище Нацбанка. Также предлагается уменьшить уставной капитал этих финтех компаний и сделать его не более 3% уставного капитала банков (600 млн сомов), сумма составит не более 18 млн сомов.
Депутат Ибраев считает, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».
Однако экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов сказал, что такие инициативы губительны не только для банковской системы, но и несут угрозу национальной безопасности.
«Нигде в мире нет такого прецедента, чтобы хранилища Нацбанка использовались частными компаниями. Нигде нет такого, чтобы центральный банк открывал счета и обслуживал частные предприятия. Это очень опасно, потому что, если проект пройдет, в рекламе будет присутствовать название Национального банка», — заявил Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября.
Также он отметил, что если разрешить хранить золото финтех компаний в хранилище Нацбанка, то возникнут вопросы безопасности и вопросы сохранения гостайны.
Заступник Фролова и Садыр Жапаров
После критики в адрес Фролова, депутат Ибраев решил заступиться за российского эксперта и в интервью «Азаттыку» заявил, что Фролов уже встречался президентом Садыром Жапаровым.
По словам Ибраева, после этой встречи Жапаров поручил ему вместе с Фроловым разработать концепцию «Богатый и счастливый Кыргызстан». Депутат также считает, что Абдыгулов покинул пост главы Нацбанка, потому что тормозил процесс внедрения новых технологий.
«Под руководством Фролова работают IT-специалисты Беларуси и айтишники из десятка других государств. А теперь вы говорите, что он криминальный банкир. Этот человек заинтересован превратить Кыргызстан в богатую и процветающую страну. По воле бога я встретился с этим человеком в декабре и благодаря его советам многое реализовал. […] Несмотря на его очернение Садыр Жапаров принял этого эксперта, представленные им идеи проверил эксперт президента. Только удостоверившись, что все правильно, он выразил свою поддержку», — сказал Ибраев.
Однако в администрации президента придерживаются немного иного мнения. Пресс-секретарь главы страны Эрбол Султанбаев в интервью «Азаттыку» призвал «некоторых депутатов не высказываться от имени президента», так как для этого есть пресс-служба.
Пока нет никаких доказательств, что Фролов встречался с Жапаровым, кроме слов Ибраева.
Сам Фролов также отреагировал на критику в свой адрес. В интервью Kaktus.media он заявил, что больше никогда не приедет в Кыргызстан из-за черного пиара и не будет писать законопроекты для этой страны.
Он сказал, что сейчас его поливают «полным дерьмом через край» и выставляют криминальным человеком.
«Черный пиар, против меня в том числе, Кыргызстану нанес непоправимый ущерб. Я поехал в вашу страну не как просто Фролов, уважаемый человек с блестящей репутацией, я поехал как представитель очень большого сообщества», — заявил Фролов.
Он добавил, что помогал депутату Ибраеву готовить законопроект для Нацбанка бесплатно, в отличие от западных специалистов, которые берут за это крупные суммы. Однако теперь, по его мнению, в Кыргызстан никто не приедет, чтобы оказать такую помощь.
Чем известен Фролов?
Владимир Фролов известен в России как финансист и один из членов руководства банка «Северная казна», до этого банк был страховым агентством. По информации издания «Коммерсантъ», в 2008 году Генпрокуратура по Уральскому округу возбудила в отношении бывшего руководства «Северной казны» уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.
Руководство банка подозревали в выводе активов по вексельным схемам перед санацией (комплекс мероприятий, позволяющий избежать банкротства) банка «Альфа-банком».
«Топ-менеджеры банка незадолго до санации позаботились о “золотых парашютах”. Незадолго до сделки с “Альфа-банком” топ-менеджерам “Северной казны” была повышена зарплата, а также заключены допсоглашения к трудовым договорам, предусматривающие многомиллионные выходные пособия. В итоге четверым бывшим топ-менеджерам “Северной казны” удалось отсудить выплату выходных пособий на 72 млн рублей», — отмечает издание.
В 2012 году издание «Ведомости» сообщило, что Фролов и его команда переходит в «Банк24.ру». Позже в 2014 году «Коммерсантъ» сообщил, что Центробанк России отозвал лицензию «Банк24.ру».
По информации издания со ссылкой на Центробанк, на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года «банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными средствами в крупных объемах».
После этого, в 2017 году финансист занялся собственным проектом Copernicus Gold. Издание «РБК» тогда сообщало, что Фролов начал тестирование платежной системы в Сингапуре.
Фролов говорит, что его система работает по принципу блокчейна, которая формирует цепочку из блоков транзакций, а все переводы будут обеспечены золотом.