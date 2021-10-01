Декабрь 2020 года. Посередине: предприниматель Искендер Хамракулов. Слева и справа от него: подозреваемые в нападении Камил Давузов и Нурлан Мырзабеков. Фото из сюжета «Азаттык».

Житель Сузакского района Джалал-Абадской области предприниматель Искендер Хамракулов заявил, что стрелявшие в него люди, до сих пор находятся на свободе, а милиция не предпринимает никаких мер. 27 сентября он вышел на митинг к Дому правительства вместе с семьей и потребовал задержать подозреваемых, а ГКНБ взять дело под личный контроль.

Что произошло?

Предприниматель занимается ресторанным бизнесом, держит кафе. По его словам, 3 ноября 2020 года возле дома ему стреляли в ногу Эльдар Осмонов, Канатбек Сыдыгалиев, Камиль Давузов, Нурлан Мырзабеков и Азиз Камчыбеков.

Хамракулов сообщил «Клоопу», что мужчины напали на него, потому что он написал на них заявление в милицию. По словам предпринимателя, они взяли у него крупную сумму денег под предлогом стать инвестором для разработки угольного карьера и не вернули.

«Я всех стрелявших знаю. Они у меня взяли обманным путем $57 тысяч с предложением открыть угольную шахту. От предложения ни слуху ни духу, потом понял, что меня обманывают и написал заявление в соответствующие органы. После этого они пришли ко мне [домой] ночью и позвали на улицу. Когда я вышел, они начали мне угрожать. Возникло недопонимание и мы поссорились. Когда я повернулся к дому услышал выстрел, что произошло потом я уже не помню», — сказал он.

Жена и соседи пострадавшего отвезли его в районную больницу, но травма была тяжелой, поэтому врачи его перенаправили в Ошскую городскую больницу.

«Провели пять сложных операций. Предстояла еще одна операция, но врачи сказали, что сердце может не выдержать», — сказала жена предпринимателя Диана Исманова.

Диана Исманова. Фото: Дилде Шатанова/Kloop

Угрозы от милиции и нападавших

По словам Хамракулова, после первой операции его родственники отвезли его в милицию, где он написал заявление. Подозреваемых допросили в качестве свидетелей и отпустили.

Хамракулов утверждает, что нападавшие и сотрудники милиции угрожают ему. Поэтому он требует, чтобы дело было передано под личный контроль ГКНБ.

«Мало того, что в меня стреляли, они еще угрожают убить мою жену, мать и детей. Как оказалось, подозреваемые ходили в школу к моему сыну, угрожали ему. Даже сотрудники милиции встречались с моим сыном, говорили ему гадости и угрожали. Сейчас всей семьей боимся выйти на улицу, так как небезопасно. Я не верю МВД. Потому что сотрудники милиции, абсолютно все продались за деньги», — сказал он.

Искендер Хамракулов. Фото: Дилде Шатанова/Kloop

Версия подозреваемых

Подозреваемые Камил Давузов и Нурлан Мырзабеков в декабре 2020 года в разговоре с «Азаттык» полностью опровергли обвинения и представили другую версию событий. По их словам, Хамракулов взял у них $57 тысяч, взамен на приобретение лицензии, разрешающую разработку угольного карьера. Также они отметили, что в день происшествия их не было в Сузаке.

«Он у нас взял деньги, пообещав помочь с лицензией в двухдневный срок. Прошло три месяца, не отдает деньги под разными предлогами. Мы с Искендером встречались 2 ноября. Тогда он сказал, что его мать принесет деньги “сегодня в пять часов”. Но он обманул нас и убежал. Когда я позвонил в 12 часов ночи, он сказал, что взял у брата 200 тысяч сомов и отдаст их мне. Для нас эта сумма ничего не решает. А 3 ноября я уехал в Шамалды-Сай», — сказал Мырзабеков.

Давузов предположил, что жалоба бизнесмена на них была «уловкой с целью не возвращать полученные деньги».

«Есть видеозаписи, не было никаких угроз. В последний раз, когда он убежал 2 ноября, мы просили вернуть деньги […] мы слышали, что Искендер и других людей обманывал […] Они вместе с семьей оказались профессиональными аферистами», — сказал Давузов.

Что говорят в милиции?

Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила «Клоопу», что это дело расследовало управление МВД по южному региону, но в связи с тем, что дело было закрыто, оно только недавно поступило в УВД области.

Они опровергли информацию о том, что Хамаркулову угрожают сотрудники милиции и отказались давать какую-либо дополнительную информацию.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Попытка совершения убийства», следствие продолжается.