«Еще 18 семей ждут переезда в новые дома, а пока живут во временных. По ночам ночевать уже холодно», — написала она, уточнив, что фото было сделано в Лейлекском районе Баткенской области.

Между тем, в кабинете министров также отреагировали на то, что в Баткенской области все еще не завершили восстановление домов и соцобъектов, разрушенных во время конфликта. На заседании 1 октября глава кабмина Улукбек Марипов раскритиковал работу Госагентства архитектуры и строительства.

«Уже середина осени, в ближайшие дни ожидается похолодание, однако работа по полному восстановлению государственного и частного имущества до сих пор не завершена. Финансовые средства были выделены в полном объеме, надо приложить максимальные усилия для завершения всех строительных работ», — заявил Марипов.

Он также поручил министерству экономики и финансов ускорить выплаты пострадавшим во время конфликта семьям и отчитаться «за каждый сом».

В селе Максат Лейлекского района еще 23 и 27 августа сдали в эксплуатацию дома для 60 и 87 семей, пострадавших в вооруженном конфликте. Тогда на передачу новых домов приехал президент Садыр Жапаров и сказал, что оставшиеся около 40 домов в Баткенском районе будут готовы к середине сентября.

Кабмин выделил на восстановление разрушенных сел 700 млн сомов.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

Конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.