Арборист Бишкека под ником Tim Toker опубликовал видео в TikToke, где пожаловался на ситуацию вокруг ТЭЦ. По его словам, он приехал сюда с командой, чтобы пилить деревья и за некоторое время работы всё его тело и одежда были в серой пыли из-за угля на ТЭЦ.

«Ребят, кто живёт возле ТЭЦ, скажите, как вы здесь живёте? Здесь буквально всё серое. Все мои белые верёвки стали чёрными. Здесь на деревьях даже угольная пыль. Здесь все деревья серые», — возмутился арборист.

Неудачные попытки газификации ТЭЦ и смог в Бишкеке

О том, что ТЭЦ Бишкека нуждается в переходе на газификацию власти обсуждают давно. Даже были попытки, однако позже газификацию прекратили, потому что не смогли договориться о тарифах с «Газпромом».

Главным образом, газификация ТЭЦ Бишкека нужна, чтобы уменьшить выброс большого количества вредных веществ в зимний период. Это также позволит уменьшить и смог над столицей.

Сама проблема смога в столице обсуждается еще с 2017 года. Однако информация о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Экологи утверждают, что выбросы от ТЭЦ Бишкека сильно влияют на качество воздуха. При этом, власти утверждают, что на столичной ТЭЦ стоят фильтры, которые очищают выбросы твердых частиц на 97%.

Буквально недавно, 27 сентября, Бишкек накрыла пыльная буря. Казалось, что над городом навис плотный туман, однако это оказалось пылью.