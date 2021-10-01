Здание Дома правительства и сквер им.Таттыбубу Турсунбаевой, расположенный рядом, всё ещё освещены, несмотря на недавно введённые ограничения Нацэнергохолдинга. Они касаются запрета на уличное освещение во время осенне-зимнего периода в целях экономии электроэнергии.

Ограничения действуют на всех небытовых потребителей, однако на видео 24.kg видно подсвечнное здание, где находится рабочий кабинет президента и работает правительство, и горящие фонари рядом в сквере.

«Видимо, чтобы припозднившимся чиновникам было комфортно и безопасно. Депутатам в отличие от рядовых кыргызстанцев, по мнению Нацэнергохолдинга, тоже должно быть безопасно — у здания Жогорку Кенеша ночное освещение также не отключают», — комментируют освещение журналисты издания.

Приказ о запрете на уличное освещение, которое издал Нацэнергохолдинг, не распространили, но в пресс-службе компании подтвердили, что он существует. По данным пресс-службы, такие меры необходимы для экономии электроэнергии, которой в стране не хватает.

Согласно документу, компании должны проводить рейды и просить небытовых потребителей выключать уличное и рекламное освещение.

«Сейчас уже проводятся рейды утром и вечером. Они продлятся до завершения предстоящего осенне-зимнего периода», — отметили в компании.

О том, что Кыргызстан столкнется с нехваткой электричества власти говорили еще в 2020 году. В Токтогульском водохранилище не хватает воды.

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Энергокризис в Кыргызстане. Нацэнергохолдинг запретил коммерческим компаниям включать уличное и рекламное освещение