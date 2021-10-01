Заместитель главы кабмина Азиз Аалиев на пресс-конференции 1 октября попросил население «понять» меры, которые применит кабмин по увеличению тарифов.

Кроме этого, по словам Аалиева, в Кыргызстане не будет происходить веерных отключений электроэнергии, но зато будут плановые.

«Правительство установило лимит. Придерживайтесь этой нормы. Это не веерные отключения как в 2010 годах, помните, и районами сидели без света. Будут плановые отключения, если будет превышен лимит», — сказал Аалиев.

Вместе с этим он сказал, что у Кыргызстана есть риск завершить отопительный сезон весной 2022 года на «мертвом уровне воды», при котором Токтогульская ГЭС не сможет вырабатывать электроэнергию.

Веерные отключения — вводились при президенте Курманбеке Бакиеве в 2007-2009 годах, иногда люди находились без света 10 часов подряд. Причиной введения веерных отключений тогда также послужил низкий уровень воды в Токтогульском водохранилище. При веерных отключениях также вводились лимиты на использование электричества. Поэтому непонятно, чем нынешние плановые отключения будут отключаться от веерных.

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