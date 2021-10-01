В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 30 сентября прошёл второй съезд адвокатов. На нём выступил президент Садыр Жапаров, но после его отъезда произошёл скандал.

Второй съезд адвокатов. Фото: пресс-служба президента

Ряд делегатов после перерыва не впустили в здание из-за того, что съезд якобы проходит по спискам. Сами адвокаты заявляют, что в этом замешан нынешний председатель Совета адвокатуры Билим Райымкулов и обвиняют его в том, что тот пытается продлить свои полномочия.

Появились списки

На съезде адвокатов Жапаров выступил с речью в первой половине дня. Тогда он заявил, что коррупция в судах и правоохранительных и надзорных органах — это «главный тормоз в развитии государства и источник напряжения в обществе».

Садыр Жапаров на съезде адвокатов. Фото: пресс-служба президента

Кроме того, он объяснил, что прежде чем согласиться участвовать в съезде, поставил условие провести его с «как можно большим числом адвокатов и с приглашением представителей правоохранительной и судебной системы».

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После того, как глава государства уехал, объявили перерыв. Но, после него, по данным ИА 24.kg, около 200 делегатов не смогли вернуться в зал. По словам адвокатки Асель Джаманкуловой, не пустили адвокатов Бишкека и Чуйской области, и 4 действующих членов Совета адвокатов.

Адвокаты считают, что распоряжение о том, чтобы на съезд были допущены только те, кто есть в списке, дал председатель Совета адвокатов Билим Райымкулов.

«До обеда об этом ничего не говорилось, наоборот, нам сказали, чтобы все адвокаты пришли и участвовали в мероприятии. Сейчас у них планы поменялись, появился какой-то список, представители Совета адвокатуры не говорят, кто дал список, кто его составлял», — рассказал делегат съезда Бактыбек Жумашев.

Член Совета адвокатуры Эсения Рамазанова сообщила, что еще утром о никаких списках речи не было.

«Съезд открытый, список мы не составляли и не принимали решения о том, что мероприятие носит закрытый характер», — отметила она.

По словам Жумашева, в этих списках оказались дети Райымкулова и появились неизвестные спортсмены, которые не имеют отношения к адвокатуре.

В результате несколько человек на съезде подрались. Их разняли милиционеры. Позже адвокатов всё же впустили.

Ряд адвокатов считает, что Райымкулов, который руководит советом адвокатуры уже четыре года, хочет продлить свои полномочия, не впуская ряд делегатов. Они обвиняют его в узурпации.

«Нас пригласили, официально нам звонили, сказали на съезд. Мы пришли. Нас президент поприветствовал, поздравил и ушёл. И всё, мы не нужны. Мы уже не адвокаты. Там решили только эти спортсмены и дети Билима Райымкулова. Это полнейшая узурпация. Она должна избираться, а он хочет самого себя избрать», — возмутилась одна из адвокаток.

Кроме того адвокаты обвиняют нынешнего главу Совета адвокатуры в финансовых махинациях.

Сам Райымкулов после съезда отказался отвечать на вопросы журналистов по обвинениям адвокатов.

Адвокатуранын чырлуу жыйыны президент кеткенден кийин башталды. Жетекчи Билим Райымкулов биздин суроого жооп бергиси келген жок. Каражат, кеңештин жыйыны тууралуу суроолор жоопсуз калды. pic.twitter.com/RHmnQwmSaV — Bakyt Torogeldi (@BakytTorogeldi) September 30, 2021

Зачем нужен съезд адвокатов?

На съезде адвокатов в Кыргызстане выбирают членов Совета адвокатуры. Всего избирают 45 адвокатов — по пять из каждой области и городов Бишкек и Ош. Они в Совете работают 3 года.

В Совете адвокатуры председателя выбирают среди членов.

Ряд адвокатов ранее критиковал такую практику, заявляя, что подавляющее большинство адвокатов работает в Бишкеке.

Кроме того, из-за того, что на съезд не пустили около 200 делегатов, они заявили, что съезд и все его принятые решения «незаконны».

Пока неизвестно кого избрали новым председателем Совета Адвокатуры.