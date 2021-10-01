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На заседании Ошского городского кенеша предложение независимых юристов об исключении из комиссии по распределению жилья всех депутатов местного кенеша не нашло поддержки. На основе нового положения в комиссию войдут шесть депутатов.

Почему юристы недовольны?

Сотрудники Ошского филиала международного центра «Интербилим» и независимые юристы изучили проект «Положения о порядке предоставления жилья мэрией Оша в ипотеку» и выявили недостатки и неточности в законодательстве.

Юристы сообщили, что внедрение в комиссию шести депутатов Ошского горкенеша приведет к «конфликту интересов». Так как в законе «О местном самоуправлении» прописано, что депутат горкенеша не может вмешиваться «в деятельность исполнительной власти».

«Также одна из функций городского кенеша — это контроль деятельности исполнительной власти [мэрии Оша]. В положении [по выдаче госипотеки] прописано, что комиссия должна отчитываться перед мэрией, но туда вошли депутаты местного кенеша — тогда, как мэрия должна будет отчитываться о своей деятельности перед депутатами? […] Поэтому мы предлагаем убрать из комиссии представителей местного кенеша», — говорится в сообщении «Интербилим».

Кроме этого юристы предложили вывести из состава комиссии ответственного секретаря и представителя СМИ. Вместо этого по их словам, 70% из 13 членов комиссии должна состоять из представителей гражданского общества.

Что решил Ошский городской кенеш?

Проект положения был рассмотрен 28 сентября на заседании Ошского городского кенеша. Тогда депутатка Хулькар Исамова обратилась к главе муниципального ипотечного предприятия мэрии города Ош Абдырахману уулу Кутманалы и спросила его мнение по поводу предложений сотрудников «Интербилима».

Абдырахман уулу отметил, что по ранее принятому положению комиссия состояла из 12 членов и уже тогда в нее входили депутаты.

По его словам в старом положении не было прописано точное количество депутатов, которые могут состоять в комиссии. Несмотря на это членами комиссии смогли стать шесть депутатов. В связи с этим в новом положении определили точное количество депутатов, а также их обязанности.

«Насколько мы знаем от имени народа может говорить либо депутат, либо президент, так как именно они избраны народом. Эту проблему надо обсудить, сейчас вот обсуждаем. Есть и моральная сторона: городской кенеш получает отчет и в то же время принимает участие в разрешении задачи», — сказал Абдырахман уулу.

Присутствовавшая на заседании глава Ошского филиала Международного центра «Интербилим» Гулгакы Мамасалиева заявила, что для «сохранения баланса» в комиссии будет достаточно одного представителя мэрии и одного депутата.

«Это конфликт интересов, так как депутаты не могут вмешиваться в деятельность исполнительной власти. Став членами комиссии вы должны будете принимать решения, подписывать документы, вы понимаете? Позже, когда нужно будет отчитываться на заседании [Ошского городского кенеша] не сможете отчитаться о подписях, которые вы ставили. Я лишь хочу предостеречь вас от неправильных шагов», — сказал он.

Однако в проекте положения, одобренном Ошским горсоветом, вопрос о составе комиссии остался без изменений. В состав комиссии, помимо депутатов, войдут вице-мэр города Ош, сотрудник Департамента труда и социального развития, представитель правоохранительных органов, представитель гражданского общества, представитель общественной организации, представитель СМИ и секретарь.

«В будущем, решения комиссии вызовут немало вопросов […] Наше предложение о том, чтобы в составе комиссии были обычные люди, которые будут защищать интересы простых граждан не нашло поддержки», — написала Мамасалиева на своей фейсбук-странице.

Общественная активистка также отметила, что «она поставила этому составу оценку три», также она отметила страницу Ошского горкенеша в соцсетях и попросила «прочитать депутатов Жилищный кодекс и другие законы».

«Если не сделать этого, то они так и будут сидеть и препираться 4 часа все предстоящие 4 года. Некоторые депутаты успели повернуть законы, так как им удобно, посмотрев всем в глаза. Ведь это неслыханно. Если вспомнить, то среди депутатов есть декан юридического факультета, юристы-адвокаты. Некоторые из них спорят, не зная [читая] закона. Стыдно! Некоторые из них промолчали, как рыба в воде», — написала она.

Что еще изменилось в положении?

Таким образом теперь, оформить жилье могут граждане зарегистрированные в Оше, с постоянным проживанием сроком 5 лет. Согласно старым правилам, которые были приняты в 2014 году жилье могли оформить граждане, зарегистрированные в городе.

По словам Абдырахмана уулу Кутманалы, информацию о жителях, которые зарегистрированы в Оше, госипотечная компания запрашивает самостоятельно у госструктур.

Также, на желающих получить жилье в муниципальную ипотеку и их родственников не должна быть зарегистрирована никакая недвижимость за последние пять лет. В предыдущем положении было прописано, что такое требование касается лишь человека, который оформляет на себя дом или квартиру.

В соответствии с положением, муниципальное ипотечное предприятие Оша может выдать одно жилье одной семье. Раньше тоже так было.

Для получения ипотеки жители Оша должны обратиться с заявлением в муниципальную ипотечную компанию и прикрепить необходимые документы. А учреждение поставит их в очередь — существует три вида очереди: «вне очереди», «в первую очередь» и «в порядке очереди».

*Статья 44 Жилищного кодекса гласит, что сироты получают жилье вне очереди. За ними следуют ветераны Великой Отечественной войны, обладатели различных наград Советского Союза, те, кто работал после аварии на Чернобыльской АЭС, люди с хроническими заболеваниями и инвалидностью, многодетные матери или матери с детьми с инвалидностью, жители аварийных муниципальных домов или жители домов под угрозой сноса, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Граждане, не попадающие в эти категории, получают жилье «в порядке очереди». Эти изменения были внесены по предложению юристов в новое положение.

По информации муниципального ипотечной компании, на данный момент в очереди за жильем стоит уже 1 737 человек.

Однако в некоторых случаях жители могут быть исключены из списка. Если житель переезжает в другой регион из Оша, «предоставляет недостоверную информацию о платежеспособности или жилищных потребностях» до получения ипотеки или если установлено, что он получал «незаконную» помощь в оформлении ипотеки — регистрация аннулируется.

Кроме этого, Ошская муниципальная ипотечная компания снизила минимальный первоначальный взнос — теперь жители, которые будут оформлять ипотеку могут оплатить 10% стоимости жилья и получить его на срок до 12 лет под 40%. При этом 35% добавляется к тем, кто платит 20% первоначального взноса, и 30% добавляется к тем, кто платит 30% и более первоначального взноса.

«Если гражданин оплачивает 10% первоначального взноса, то дополнительная выплата составит 40%, это 360 000 сомов. Если гражданин выплатит в качестве первоначального взноса 100 000 сомов + 900 000 сомов это оставшийся долг + 360 000 сомов это дополнительная выплата = в итоге он выплатит 1 360 000 сомов за 12 лет», — говорится в положении.

После межэтнического конфликта в 2010 году в городе Ош, за счет госбюджета было построено 42 многоэтажных дома на 1 391 квартир, они были распределены между сотрудниками силовых структур и семьями погибших. А 361 квартира в домах построенных к 2015 году были переданы мэрии города Ош, позже их начала выдавать муниципальная ипотечная компания жителям Оша.