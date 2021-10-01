Заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев на пресс-конференции 1 октября сообщил, что в Кыргызстане начали действовать новые тарифы за электроэнергию.

Аалиев отметил, что новая тарифная сетка не коснется бытовых абонентов, живущих в квартирах и домах.

Тарифы на электроэнергию для промышленных и коммерческих объектов начнут действовать с 15 октября.

Кого коснулись новые тарифы:

насосные станции тариф составит 1,09 сомов кВт/ч (без учета налогов), повышено на 31,6 тыйынов;

бюджетных, промышленных, сельскохозяйственных и прочих потребителей, для которых тариф составит 2,52 сома кВт/ч (без учета налогов), повышено на 28 тыйынов;

энергоемких потребителей коммерческих структур (субъекты майнинга, золотодобывающие компании, литейные цеха, алкогольное производство, цементные заводы), для которых будут применяться повышающие коэффициенты.

Однако уже со следующего отопительного периода тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год.

Повышение тарифов

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее.

Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов.

В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан.

При этом бизнес-сообщество не раз обращалось к властям, чтобы пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. Отмечалось, что местные компании могут оказаться в безвыходном положении.

Кроме этого, бизнес-ассоциация JIA обеспокоилась, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам.