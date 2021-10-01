Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 1 октября в Кыргызстане нет скончавшихся среди пациентов с коронавирусом.

За все время в стране скончались 2 607 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По информации штаба, за сутки в стране зарегистрировали 76 новых случаев заражения:

  • Бишкек — 42;
  • Ош — 1;
  • Чуйская область — 20;
  • Таласская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 8;
  • Джалал-Абадская область — 3.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 608 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 99 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего по стране было выписано 173 305 пациентов за время пандемии.

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