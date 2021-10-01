Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 1 октября в Кыргызстане нет скончавшихся среди пациентов с коронавирусом.

За все время в стране скончались 2 607 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

По информации штаба, за сутки в стране зарегистрировали 76 новых случаев заражения:

Бишкек — 42;

Ош — 1;

Чуйская область — 20;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 3.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 608 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 99 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего по стране было выписано 173 305 пациентов за время пандемии.