Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 1 октября в Кыргызстане нет скончавшихся среди пациентов с коронавирусом.
За все время в стране скончались 2 607 пациентов с ранее выявленным коронавирусом.
По информации штаба, за сутки в стране зарегистрировали 76 новых случаев заражения:
- Бишкек — 42;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 20;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 3.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 608 случаев заражения COVID-19.
За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 99 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего по стране было выписано 173 305 пациентов за время пандемии.