Медиасообщество Кыргызстана обратилось к президенту Садыру Жапарову и главе минэкономфина и межведомственной рабочей группы по инвентаризации законодательства Акылбеку Жапарову.

Обращение идет от лица представителей более 20 организаций, его инициаторы— Независимый союз журналистов и Общественное объединение «Журналисты» при поддержке проекта «Медиа Диалог» и участии Института Медиа Полиси.

Дело в том, что в начале года Садыр Жапаров подписал указ об инвентаризации законов. При этом из 359 законов, которые решили пересмотреть, наиболее быстро сделали это с законами, касающимися СМИ.

Круглый стол в рамках проекта «Медиа Диалог», презентация об инвентаризации законов в сфере СМИ. Фото: Елена Короткова, Kloop.kg

Речь идет про законы:

«О СМИ»;

«О защите профессиональной деятельности журналиста»;

«О телевидении и радиовещании»;

«Об ОТРК».

О том, что эти законы оказались в списке на инвентаризацию, медиасообщество сразу не проинформировали. К работе над этими законами изначально тех, кто в этой сфере работает, не привлекали вовсе.

Жалобы на экспертные группы минюста поступали и раньше. После того, как правозащитница Чолпон Джакупова пожаловалась президенту Садыру Жапарову на их работу и принципы формирования, в рабочую подгруппу все же взяли нескольких журналистов.

Они проанализировали законы и решили, что изменения нужны, но незначительные. По их мнению, изменения следует обсудить в медиасообществе перед тем, как вносить, чтобы избежать негативных последствий.

Круглый стол в рамках проекта «Медиа Диалог», презентация об инвентаризации законов в сфере СМИ. Фото: Елена Короткова, Kloop.kg Круглый стол в рамках проекта «Медиа Диалог», презентация об инвентаризации законов в сфере СМИ. Фото: Елена Короткова, Kloop.kg

Однако, похоже, минюст и профильный минкульт услышали только часть о том, что изменения нужны. Уже 13 сентября структуры провели круглый стол, где обсудили масштабные изменения в законы о «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста».

Что собираются менять?

Чем не устраивает минюст и минкульт действующее законодательство — непонятно: поправки до сих пор нигде не опубликованы (что нарушает действующее законодательство о регламенте парламента).

Авторы обращения отмечают, что «проводимая в настоящее время работа в рамках инвентаризации законодательства в сфере СМИ ведется без определения концепции вносимых изменений».

«Для внесения каких-либо изменений в закон требуется разработка концепции для регулирования конкретных правоотношений, например, право на доступ к информации журналистов и СМИ, гармонизация с другими НПА. Отсутствие концепции законопроекта будет противоречить нормам закона “О регламенте Жогорку Кенеша”», — отмечается в обращении.

Непонятно и то, какой из созывов будет заниматься рассмотрением новых вариантов законов: новый седьмой созыв или действующий уже год в непонятном юридическом для мира статусе шестой.

Госорганы не спросили у самих журналистов (исключая несколько человек, вошедших в подгруппу), какие нужны перемены и нужны ли вообще.

Работа идет в ускоренном темпе — рабочие подгруппы и группы по инвентаризации должны завершить свою деятельность уже в начале октября. Сейчас в них входит несколько представителей медиасообщества, однако они жаловались, что в подгруппу по СМИ попали люди, которые не работали в этой сфере и не имеют соответствующего образования.

При этом медиасообщество напоминает, что в указе Жапарова нет речи о том, чтобы законы, прошедшие инвентаризацию, обязательно переписывали или вносили в них крупные поправки.

Что предлагает медиасообщество?

Медиасообщество считает разработку «предложений по внесению изменений в законодательство в сфере СМИ преждевременным».

«В связи с чем, просит вас законы “О СМИ” и “О защите профессиональной деятельности журналистов” в настоящее время оставить без изменений», — заключается в обращении.

Кстати, не спешить, чтобы избежать новых противоречий в законах, президента уже призывали более ста юристов и общественных деятелей. Они просили дать возможность обычным гражданам участвовать в совершенствовании законодательства и проводить обсуждения того, что и как собираются менять.

Также в обращениях говорилось, что инвентаризация в существующем виде бессмысленна. Ее проводят по старому законодательству, перекраивая и сверяя старые законы.

Параллельно с этим меняется остальное законодательство. Поэтому между перекроенными законами, новыми кодексами и конституционными законами могут возникнуть большие противоречия — в том числе, нарушающие права кыргызстанцев и международные обязательства страны.

Садыра Жапарова в связи с этим просили ввести хотя бы мораторий на перекройку уже существующих законов. Пока президент Кыргызстана не отреагировал на обращения и не делал заявлений по этому поводу. Не реагировал на рекомендации общественности и соратник президента, глава минэкономфина и межведомственной рабочей группы по инвентаризации законодательства Акылбек Жапаров.

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