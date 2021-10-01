Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык».

В Кыргызстане со следующего года хотят внедрить новый налоговый кодекс, который в теории может изменить привычный уклад жизни граждан. Одной рукой государство протягивает населению пряники в виде понятных правил с минимизацией контактов, в другой держит огромный кнут — Налоговую службу, почти монстра с почти безграничными полномочиями.

Первым на предстоящие изменения отреагировал бизнес, который видит в новом кодексе больше рисков, чем преимуществ, и просит не спешить с реформами.

Два режима

Поменяться может очень многое. Минэкономики под руководством Акылбека Жапарова вносит не отдельные поправки в существующие правила, а предлагает вообще новую редакцию Налогового кодекса. Разработчики называют своей целью адаптацию законодательства к современным экономическим условиям, проведение полной цифровизации налоговых процедур, создание равных условий для предпринимателей и сокращение объема теневой экономики.

Предлагается избавиться от неразберихи, упорядочить систему с кучей налогов, для чего ввести всего два налоговых режима: упрощенный — для малого и среднего бизнеса и общий — для крупных предприятий.

Малый бизнес – это выручка до 8 млн сомов в год;

Средний бизнес – от 8 до 30 млн сомов;

Крупный бизнес – от 30 млн сомов и выше.

Малый и средний бизнес избавят от налогов на прибыль, с продаж, НДС на облагаемые поставки. Вместо этого он будет платить единый налог, ставки которого составят от 3 до 6% в зависимости от вида деятельности и формы оплаты. Точнее, для предпринимателей в сферах переработки сельскохозяйственной продукции, производственной, торговли единый налог в безналичной форме составит 3%, в наличной — 4%. Для всех остальных видов деятельности ставка составит 5% и 6% соответственно.

Крупный бизнес будет работать по общему режиму, который предусматривает такие основные налоги как на прибыль, с продаж (НсП) и налог на добавленную стоимость (НДС) без регистрационного порога. То есть все субъекты общего режима с годовой выручкой более 30 млн сомов будут плательщиками НДС. Сейчас предприниматели начинают платить НДС при достижении оборота в 8 млн сомов.

«Я предлагал еще упразднить НсП, так как это не экономический налог, который просто увеличивает стоимость конечной продукции, — рассказывает экономист Кайрат Итибаев. — Он не дает больших поступлений и запутывает. Это называется compliance costs – издержки по соблюдению общих правил. НсП можно было бы вообще убрать. А за НДС я сам ратую, но его администрирование должно быть максимально облегченным».

Еще одной особенностью новых режимов станет ликвидация налоговых контрактов и обязательных патентов, по которому сегодня работает широкий пласт бизнеса: сауны, бильярдные, обменки, ночные клубы, автостоянки, ломбарды, парикмахерские, стоматологии, автомойки и экспортеры сельскохозяйственной продукции. При этом добровольные патенты остаются.

«Логика в том, что добровольные патенты приносят государству дополнительный доход от мелких предпринимателей, вроде переводчиков или консультантов. А по обязательным патентам работают общепит или салоны красоты, то есть, более крупные виды деятельности. От них государство должно получать доходы посущественнее», — объясняет в комментариях «Азаттыку» руководитель Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Выбивать долги

Сейчас Налоговая может взыскать долги за счет имущества налогоплательщиков через суд, но на практике это сделать очень сложно. Например, предприниматель создает компанию с минимальным уставным капиталом, прибыль делится непосредственно между учредителями, но юридическое лицо не имеет никаких активов, кроме мизерного капитала, и обанкрочивается.

В новом кодексе предлагается запретить руководителям компаний с налоговой задолженностью более 100 тысяч сомов выезжать за границу. Ограничения введут и для физлиц.

«Наша задача — взыскать задолженность. Мы постоянно работаем над этим», — говорит глава ГНС Илияз Иманбетов.

По его данным, задолженность по налогам предпринимателей и граждан составляет 24 млрд сомов. Должниками являются 165 тысяч плательщиков.

Международный деловой совет, активно участвующий в общественных обсуждениях проекта нового кодекса от имени бизнес-сообщества, считает запрет на выезд должникам антиконституционным.

«Конституция постановляет, что права и свободы человека могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Обеспечение исполнения налоговой задолженности путем ограничения выезда за пределы страны никак нельзя отнести действиям по защите национальной безопасности и других указанных в Конституции и Законе «О национальной безопасности» объектов», — отмечает организация.

Минэкономики в проекте нового налогового кодекса указывает, что такой метод успешно работает в ряде стран. Но в МДС парируют, что он действует не при наличии задолженности в бюджет, а в случае уклонения должников от оплаты по обязательствам, взысканным на основании решения суда. И относится он к задолженности по личным обязательствам, а не по обязательствам юридического лица.

Под оком налоговика

Планируется ввести систему дистанционного налогового контроля. Бизнесу предложат добровольно зарегистрироваться в системе и предоставить налоговику доступ к своей бухгалтерии. Взамен он освобождается от налоговых проверок. По задумке это должно свести к минимуму вмешательство ГНС в работу предпринимателей. Хотя с какой стороны смотреть. Бизнес-сообщество считает, что такая система скорее означает массовые проверки.

Также банки обязаны по запросу ГНС в течение трех дней предоставлять информацию о текущем состоянии и операциях со счетами налогоплательщика. По действующему Налоговому кодексу банки должны предоставлять такую информацию на основании запроса ГНС и/или судебного акта. Из-за неоднозначности этой формулировки возникают споры: на основании чего подавать информацию — запроса Налоговой службы и вступившего в силу судебного акта одновременно или по отдельности?

МДС в свою очередь настаивает, чтобы банки раскрывали информацию только с разрешения суда. Иначе теряется смысл банковской тайны.

«Считаем, что подобные законодательные инициативы подрывают основу деятельности банков. Сохранение банковской тайны является показателем со стороны клиентов доверия банку, к надежности вкладов и их сохранности. Более того, введение таких изменений приведет к тому, что понятие банковской тайны исчезнет, и все это приведет к тому, что информация, составляющую банковскую тайну, может быть использована недобросовестными лицами в корыстных или иных целях», — считают в МДС.

Из фискалов в правоохранители

По новому кодексу Налоговая служба сможет самостоятельно проводить досудебное производство, в том числе с функциями органа дознания и следствия. Ведомство получит статус правоохранительного органа.

ГНС получает максимум полномочий и фактически становится неприкасаемым органом. Служба не подчиняется местным властям, а госструктурам запрещается вмешиваться в работу ГНС. Налоговая служба хочет и финансовой независимости: получать 3% от суммы собранных налогов.

Эксперты считают передачу функций правоохранительных органов налоговикам недопустимой, так как функцией правоохранительных органов является установление правомерности налоговых начислений и передач дела в суд для принятия решения. А в данном случае принцип независимости теряется.

Кэшбэк с каждой покупки

Многолетние попытки властей заставить бизнес использовать контрольно-кассовые машины не увенчались успехом, поэтому теперь фискализацию хотят попробовать внедрить от обратного — через потребителей.

Для этого предлагается ввести систему cashback. Покупатель получает чек, регистрирует его на специальном портале и получает определенный процент от суммы своей покупки себе на счет.

«Например, вы покупаете товар на 100 сомов, а государство возвращает какую-то часть на ваш банковский счет. Мы пока не можем сказать, сколько будет возвращаться клиенту — один, может, 2 процента. Механизмы еще прорабатываются», — рассказал в эфире «Биринчи радио» зампредседателя ГНС Адилет Дубанаев.

Расчет сделан на то, что мотивированный покупатель сам начнет требовать у продавцов кассовые чеки. Привыкшим работать «мимо кассы» придется возвращаться в правовое поле и конкурировать с добросовестными налогоплательщиками на равных условиях, надеются в Налоговой.

Налог на Google

Вводится налог на деятельность в сфере электронной коммерции, по которому интернет-гигантам вроде Google или Facebook придется делиться прибылью, заработанной в Кыргызстане. Ставка налога составит 2%, она будет платиться вместо налога на прибыль, налога с продаж и НДС на облагаемые поставки.

В странах СНГ такой вид налога называют «налогом на Google». В Узбекистане только за первый квартал 2020 года Apple уплатила в бюджет 60 тысяч долларов, Google — 85 тысяч долларов. В соседней стране уже более десяти гигантов зарегистрировались в качестве плательщиков НДС.

Электронная коммерция по новому налоговому кодексу — это предоставление информационно-коммуникационных технологий, а также предоставление технических, организационных и информационных возможностей через Интернет. Это почти любая предпринимательская деятельность, которая приносит прибыль в Интернете.

Уже с нового года

Новый Налоговый кодекс содержит еще около десятка нововведений. Предлагается с 5 до 6% увеличить НсП для сотовых операторов. Планируется убрать налоговые льготы для детсадов, которых катастрофически не хватает, ввести 2% налог на такси. А также к традиционным приравнять принципы исламского финансирования.

«Я еще добавил бы налог на энергетики и прохладительные напитки с добавлением большого объема сахара — более 15%. Такое практикуется, называется это — акцизный налог на сладкие газировки. А энергетики вредят здоровью населения, поэтому нужно вводить эти налоги. Это дополнительные источники. Также на алкоголь и сигареты нужно постепенно увеличивать», — считает экономист Кайрат Итибаев.

Заместитель министра экономики и финансов Бекболот Алиев уверен, что новый налоговый кодекс упростит процедуры для бизнеса и принесет больше выгоды государству. А глава ГНС Илияз Иманбетов заявил, что он должен заработать уже с 1 января 2022 года. По его словам, было задание от президента «улучшить условия для бизнеса».

Бизнес в свою очередь просит отложить реформы. В Международный деловой совет поступило около 120 страниц замечаний и предложений от его участников. Проанализировав их, организация пришла к выводу, что в новом Налоговом кодексе рисков больше, чем преимуществ.

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