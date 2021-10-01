В Женеве, в столице Швейцарии 30 сентября завершились первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным «Азаттыка», переговоры проходили с 28 по 30 сентября.

Кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также в составе делегации были временный внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук, генпрокурор Курманкул Зулушев и другие специалисты.

Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Скотт Перри, Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук.

«Азаттык» со ссылкой на источник, участвовавший в переговорах, пишет, что первый раунд прошел успешно.

«Стороны за столом высказали взаимные претензии. Они не могут раскрывать содержание переговоров, детали и позиции, но мы можем сказать, что удовлетворены результатами. Государственная делегация из Кыргызстана твердо стояла на своей позиции по защите национальных интересов. Переговоры продолжатся», — сообщил он журналистам.

Ни власти Кыргызстана, ни Centerra пока не делали заявлений по поводу прошедшего первого раунда переговоров.

В пресс-службе кабмина «Клоопу» сообщили, что у них «информации по данному вопросу пока нет».

27 сентября стало известно, что Ташиев вылетел в Женеву. Директор «Регион ТВ»* Откурбек Рахманов тогда сообщил, что глава ГКНБ вылетел решать «судьбу Кумтора».

*Телеканал «Регион ТВ» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Сам Рахманов также сообщал, что участвовал в агитационной кампании партии «Мекенчил», основанной Ташиевым и нынешним президентом Садыром Жапаровым.

Внешнее управление на Кумторе

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев. 6 мая депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Согласно нему, внешнее управление вводят если компания нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. 14 мая президент подписал этот закон.

Уже 17 мая парламент ввёл внешнее управление на Кумторе и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

18 мая глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Фото: пресс-служба кабмина

Изначально заявлялось, что внешнее управление вводят на три месяца, но позже стало известно, что оно продлевается автоматически.

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Суды с Centerra

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

Кроме того, в начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчёт за второй квартал этого года. В нём компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

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Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

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Фото на заглавной Economist.kg.