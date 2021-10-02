Максат Касенов. Фото: пресс-служба МВД

Что произошло?

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что гражданского активиста Максата Касенова около 10 утра забрали и увезли в неизвестном направлении.

«Его увезли в неизвестном направлении люди в масках с автоматами. Ничего не предъявили, никаких предписаний, поручений. Обыскали его дом. Объясните нам, куда и почему забрали нашего друга Максата Касенова», — говорилось в видеообращении его друзей, распространившемся в соцсетях.

Версия МВД

Позже МВД сообщило, что задержали активиста «по факту покушения на убийство».

«По поводу распространения сообщений в соцсетях о задержании неизвестными активиста Максата Касенова, сообщаем, что задержание было проведено по факту покушения на убийство по статье “Покушение на убийство” УК КР», — пояснили в пресс-службе.

«В рамках досудебного производства» его доставили в Бишкек и водворили в ИВС, устанавливается причастность Касенова «к другим аналогичным преступлениям». Известно, что в каракольском доме Касенова во время обыска подозреваемого нашли охотничий карабин «Сайга» и холодное оружие. Других подробностей дела пока нет.

Кто такой Касенов?

Максату Касенову 40 лет, он гражданский активист, уроженец Каракола, по образованию экономист.

С 2010 по 2012 год возглавлял крыло движения «Кыргызстан Жаштар Кенеши» по Иссык-Кульской области. В 2012 году стал депутатом Каракольского горкенеша и возглавил комитет «Жаштар жана спорт», так же он был главой партии «Улуу Кыргызстан».

После он отошел от активной политики, занялся предпринимательством, но остался гражданским активистом. В октябре 2020 года он шел на выборы от партии «Чон-Казат» под номером 14. После смены власти Касенов, в отличие от ряда соратников по «Чон казат», не получил никакого кресла.

В последнее время он часто писал посты и комментарии с критикой действий власти и событий в стране в своем фейсбуке.