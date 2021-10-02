Толкунбек Абдыгулов и Кубанычбек Боконтаев на заседании парламента 29 сентября. Фото: скрин с трансляции

Депутаты Жогорку Кенеша 29 сентября приняли отставку главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Вместо него на это пост парламентарии утвердили замдиректора госкомпании «Кыргыз лото» и «кадра Бакиева» Кубанычбека Боконтаева.

Но при обсуждении отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, ряд депутатов спросил его мнение про так называемый законопроект о финтехе. Абдыгулов ответил, что выступает против него и поделился своими опасениями.

Рассказываем, какие новшества предлагаются в законопроекте и почему эксперты считают, что он может привести к развалу банковской системы.

Законопроект о финтехе

Изначально автором законопроекта «О внесении изменений в Закон “О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности”» (закон о финтехе) был депутат Саматбек Ибраев. Позже к числу инициаторов, по данным СМИ, присоединились около 60 парламентариев. На общественное слушание законопроект вынесли ещё 14 мая этого года.

Авторы в справке-обосновании законопроекта отмечают, что он направлен на создание условий для быстрого развития в Кыргызстане финтеха (финансовых технологий). Это отрасль, в которой компании, используют технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями — банками и посредниками на рынке финансовых услуг.

К таким компаниям относят как технологические стартапы, так и крупные организации, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансовые услуги.

Основное, что предлагает законопроект:

разрешить открытие корреспондентских счетов финтех-компаний в Национальном банке;

хранить золото финтех-компаний в хранилище Нацбанка и допустить использование золота для сбережений;

уменьшить требования по уставному капиталу для финтех-компаний, не осуществляющих рискованных операций с высоким кредитным и инвестиционным риском (кредитование, депозитные операции, лизинг, факторинг, форфейтинг, выдача гарантий, операции с ценными бумагами). Так, предлагается установить не более 3% с уставного капитала банков (600 млн сомов), то есть не более 18 млн сомов.

Ибраев считает, что «внедрение финтеха в Кыргызстане позволит превратить Бишкек в финансовый центр Центральной Азии».

«Это очень опасно»

Финансовое издание Economist.kg, ссылаясь на экономистов и финансистов пишет, что эти инициативы губительны не только для банковской системы страны, но и несут угрозу национальной безопасности Кыргызстана.

Об этом же не раз говорил и экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

Про открытие корсчетов финтех-компаний в Нацбанке

Толкунбек Абдыгулов на заседании парламента 29 сентября. Фото: КНИА «Кабар»

«Все просто, здесь подмена понятий: пытаются под финтех подогнать то, что не является таковым. Нигде в мире нет такого прецедента, чтобы хранилища Нацбанка использовались частными компаниями. Нигде нет такого, чтобы центральный банк открывал счета и обслуживал частные предприятия. Это очень опасно, потому что, если проект пройдет, в рекламе будет присутствовать название Национального банка. Население, не разобравшись, подумает, что это делают государство и Нацбанк», — сказал Абдыгулов 29 сентября в парламенте.

Кроме того, по его словам, Нацбанк должен будет отвечать за тысячи платежей финтех-компаний и если вдруг какой-то платеж подпадет под признаки подозрительных операций, то главному финансовому регулятору могут заблокировать корреспондентские счета в США или Европе.

«Тогда мы не сможем проводить какие-либо платежи, включая платежи по счетам кабинета министров. Такое предложение депутата — это неоправданный риск для всего нашего государства», — говорил он в интервью ИА 24.kg в июне этого года.

Economist.kg отмечает, что опасения Абдыгулова вполне реальны, особенно, если финтех-компания зарегистрирована в каком-нибудь офшоре.

«Так что в этом случае противодействие Нацбанка оправдано и логично, поскольку центральный банк страны должен думать не о сиюминутной коммерческой выгоде, а решать задачи, связанные с национальной безопасностью», — подчеркнуло издание.

Будет рассекречено золотохранилище Нацбанка

По словам Абдыгулова, если разрешить хранить золото финтех-компаний в хранилище Нацбанка, то возникнут вопросы безопасности и вопросы сохранения гостайны.

«Тем более, что есть мировой опыт, центральные банки таких услуг не предоставляют», — отметил он в июне этого года.

Снижение уставного капитала

Economist.kg отмечает, что снижение уставного капитала для финтех-компаний может повлечь появление фирм, оказывающих банковские услуги населению, которые, в случае банкротства, не смогут выполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами.

Абдыгулов также говорил, что требование в законопроекте снизить уставный капитал для финтех-компаний — несправедливо. По его словам, эти компании, как и другие коммерческие банки оказывают банковские услуги.

«Требования — и это подтверждают многие именитые международные аналитики и эксперты — и к банкам, и к финтеху должны быть одинаковыми. Это способствует развитию конкурентной среды и не дает никому никаких преференций», — говорил экс-глава Нацбанка.

Абдыгулов отмечал, что Ибраев не слышит аргументы Нацбанка и утверждает, что регулятор против финтеха.

Финтех уже есть — только под другим именем

При этом, по его словам, уже существует специальный режим для финтех-компаний. Он называется регулятивная «песочница». Economist.kg пишет, что, по сути, этот режим позволяет компаниям тестировать свои инновационные продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство и под надзором Нацбанка.

Его приняли ещё в 2020 году для того, чтобы упростить внедрение инновационных услуг и технологий на рынок банковских и платежных систем, как действующими, так и новыми игроками.

Некоторые нормы убрали

Несмотря на то, что законопроект о финтехе вынесли на общественное обсуждение ещё мае этого года, депутаты до сих пор его толком не рассматривали.

По данным ИА 24.kg, законопроект выносили на заседание комитета по экономической и фискальной политике несколько раз, а кабмин дал отрицательное заключение.

«Когда законопроект рассматривали в конце июня, депутаты пытались проголосовать против. Если бы это случилось, то вновь внести документ на рассмотрение Жогорку Кенеша можно было бы только через полгода. И тут начинаются странности. Депутаты документ не поддержали, но и отклонять его не стали. После долгих переговоров и словесных перепалок вопрос просто сняли с повестки дня. Сейчас [осенью] к нему вернулись вновь», — пишет 24.kg.

По данным издания, летом Ибраеву советовали либо добровольно отозвать законопроект, либо проработать спорные нормы с Нацбанком и кабмином. И, по словам Ибраева, из законопроекта действительно убрали некоторые нормы.

Например, исключили расширение целей деятельности Нацбанка.

Согласно действующей редакции Закона о Нацбанке, «целью деятельности Нацбанка является достижение и поддержание стабильности цен посредством проведения соответствующей денежно-кредитной политики».

В законопроекте же предлагалось, что финансовый регулятор также «во взаимодействии с правительством [кабмином] разрабатывает и проводит политику развития финансового рынка».

Кабмин в своем заключении счёл это нарушением Конституции, а принятие самого законопроекта назвал нецелесообразным.

Именно по этой норме высказалась специалистка по Конституционному праву Сания Токтогазиева. Она отметила, что это приведёт к потере независимости Нацбанка и «полнейшему развалу банковской системы страны».

Ибраев — главный защитник финтеха и оппонент Абдыгулова

Саматбек Ибраев. Фото: Facebook-аккаунт С.Ибраева.

Ибраев, автор законопроекта, по сути является его главным защитником и лоббистом. На сайте парламента опубликовано несколько статей Ибраева про финтех-компании и отрывки из концепции «Богатый и счастливый Кыргызстан», которую написал российский банкир и финансист Владимир Фролов.

С лета этого года Ибраев неоднократно критиковал на тот момент занимавшего пост главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.

«Сегодня сама жизнь показала некомпетентность председателя Нацбанка. Повторяю, Толкунбек Абдыгулов за семь лет разрушил наш финансовый сектор. Поэтому мы должны дать ему оценку. Если мы этого не сделаем, наша экономика даст сбой. Еще раз хочу сказать, Толкунбек Абдыгулов, если вы не начнете скорые реформы и не передумаете, то жизнь кыргызстанцев никогда не изменится», — заявил он 24 сентября на общественных слушаниях по этому законопроекту.

Тогда же он сказал, что финтех-компании не занимаются рискованными банковскими операциями в отличие от коммерческих банков, а Нацбанк «создает препятствие для легального финтеха».

На заседании парламента 29 сентября, когда рассматривали отставку Абдыгулова предложил создать депутатскую комиссию, чтобы проверить деятельность Нацбанка с 2014 года.

В ответ Абдыгулов сказал, что «достойно ответить Ибраеву ему мешает этика госслужащего» и свое мнение он открыто выразит после ухода с должности.

Репутация Ибраева

Законопроект Ибраев написал, опираясь на концепцию Фролова «Богатый и счастливый Кыргызстан». У банкира сомнительная репутация, и это смутило нескольких депутатов, при обсуждении отставки Абдыгулова.

«К сожалению, на Абдыгулова оказали сильное давление. Мы отнеслись к этому безучастно. Какие-то мошенники нанесли удар по большому профессионалу в Кыргызстане. Этот Фролов связан с “Номос-Банком”, который долгие годы покупал золото Кумтора. Этот человек обанкротил два банка, продал по цене одной машины и ушел. Российское издание “Коммерсант” пишет, что он “очень сомнительный человек, мы не понимаем, как он смог снова открыть банк”.

Кыргызстан стал местом для жуликов и мошенников? Они обвиняют председателя Нацбанка и при этом сами являются обманщиками. Я сам встречался с десятком людей, обманутых им. Эти аферисты хотят реализовать это дело, прикрываясь именем президента», — возмутился нардеп Мирлан Жеенчороев 29 сентября.

Это задело Ибраева. Он заявил, что ему теперь остаётся лишь два выхода — подать в суд или же решить все «по-мужски», один на один. В ответ Мирлан Жеенчороев отметил, что не называл имен депутатов, а раз его коллега отвечает, значит, тем самым берет ответственность на себя.

После этого нардеп Мурадыл Мадеминов предложил проверить всех людей, о которых идет речь.

«Наш депутат Саматбек Ибраев последние два-три месяца вел негативную пиар-кампанию вокруг председателя Национального банка Абдыгулова. Я не могу промолчать. Фролов приехал из России и жил в доме у Ибраева. Неизвестно, какую информацию предоставляли этому человеку. Кто такой Фролов? Пусть его проверит ГКНБ, отправит запрос в Россию и выявит, с какой целью он приехал в Кыргызстан и живет в доме Самата Ибраева.

Кыргызстан сейчас переживает очень тяжелый период, только Национальный банк полностью выполнял свои функциональные обязанности и смог сохранить стабильность финансовой системы. Если банковская и финансовая система Кыргызстана пострадает, то виноват будет депутат Ибраев», — сказал он.

Саматбек Ибраев в ответ заявил, что поддерживает идею своего коллеги обратиться в ГКНБ и МВД, чтобы провести проверку и поставить точку в споре.

Ряд депутатов на том заседании высказали опасения, что внедрение финтеха вновь превратит Кыргызстан в страну для отмывания денег. В том числе парламентарий Дастан Бекешев напомнил новому главе Нацбанка Кубанычбеку Боконтаеву о его репутации.

Бекешев заявил, что Боконтаев — «кадр Бакиева» и когда он был замглавой Нацбанка с 2006 по 2010 год — «Кыргызстан превратился в стиральную машину, где отмывались деньги».

«Вы сами проходили по уголовному делу “АзияУниверсалБанка”, “Иссык-Куль Инвестбанка”. Сколько банков были обанкрочены, репутация страшная была у нас. Вы поедете в Россию встречаться с Центробанком, вам всегда будут об этом напоминать. Репутация была дурной у нас», — отметил он.

В ответ Боконтаев заявил, что уголовное дело в отношении него по этим подозрениям закрыто за отсутствием состава преступления, а во времена президентства Курманбека Бакиева он отвечал за стабильность банковского сектора.

Он также добавил, что касательно закона о финтехе будет придерживаться позиции предшественника — Толкунбека Абдыгулова — по этому вопросу.