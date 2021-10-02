Жители Кара-Суйского района Ошской области вышли на марш протеста. Они намерены пройти пешком путь с Оша до Бишкека. Об этом они сообщили информагентству 24.kg.

Что случилось?

По словам одного из кара-суйцев, в 2020 году местные власти передали 13 семьям участки земель в Папанском айыл окмоту.

«Нам выдали постановления с именами других людей. Говорили, что позже оформят на нас. Но потом у некоторых забрали эти постановления под предлогом, что выдадут оригиналы документов, а после сделали из нас захватчиков земель», — рассказал Кыялбек Арстанов.

Видео: 24.kg.

Он заявил, что бывшие главы айыл окмоту Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов, а также экс-глава Кара-Сууйского района Тилек Матраимов, запугивая местных руководителей, продали их земли стройкомпании «Ихлас».

На это местные власти заявили, что эти дома были построены незаконно — земли предназначены для сельского хозяйства.

Первый замакима Кара-Суйского района Капар Адиев сообщил 24.kg, что в ноябре и декабре 2020 года начали застраивать земли, купив госакты у старых владельцев. Однако решением суда эти госакты были отменены в 2013 году.

«Руководство айыл окмоту и соответствующие структуры предупреждали, что строить там дома незаконно. Были повторные суды. 28 июля 2021 года Верховный суд поддержал решение районного суда и признал незаконным строительство домов на этой территории. 28 сентября судисполнители снесли часть построенных домов», — рассказал он.

Кроме того в стройкомпании «Ихлас» заявили, что они не заинтересованы в этих землях.

«Мы удивлены тем, что сельчане упоминают название нашей компании. Мы даже понятия не имеем, в каком именно селе это происходит», — сказал представитель фирмы Нияз Сарыев.

Кто такие Матраимов, Абдукаримов и Исмаилов?

Тилек Матраимов восемь лет возглавлял Кара-Сууйскую районную администрацию и был освобожден от этой должности 16 октября 2020 года. Он является одним из членов влиятельного клана Матраимовых.

Тилек Матраимов.

После смены власти в октябре прошлого года он попытался сбежать в Узбекистан, но был пойман на границе. Ошский городский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение госграницы» и оштрафовал его на 220 тысяч сомов.

Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов, в свою очередь, были замешаны в нескольких громких скандалах, в том числе и земельных. В 2018 году в их отношении были возбуждены уголовные дела.

Эрмат Исмаилов. Алмаз Абдукаримов.

Экс-главу Толейкенского айыл окмоту Абдукаримова, известного по кличке Бойко, обвинили в нарушении земельного законодательства. Также в сеть попало видео, на котором он грубо разговаривал с жителями своего села.

Бывшего главу Папанского айыл окмоту Исмаилова же обвинили в злоупотреблении служебным положением. Жители Кара-Сууйского района выходили на митинг к зданию Ошской областной администрации. Участники акции заявили, что он незаконно продает земли.