Российская группа «Зоркий» сняла мини-фильм See You про москвичку Асю и кыргызстанца Жаныбека. О нем написало издание «Медуза».

История любви выходит на экраны благодаря музыканту и сценаристу Василию Зоркому. Героиня Ася, чья история легла в основу фильма — его подруга. Она и правда познакомилась в Москве с Жаныбеком, который работал водителем такси. Пара прожила вместе два года до того, как Жаныбек приехал на месяц в Кыргызстан.

Ася и Жаныбек. Скриншот из фильма See You/ Vasiliy Zorkiy

Однако он не смог вернуться обратно: Жаныбека не впустили в Россию из-за нескольких мелких штрафов — за парковку и курение в неположенном месте. И тогда девушка поехала к любимому в Кыргызстан, приняв решение за несколько дней.

«В страну, о которой мы толком ничего не знаем, кроме того, что там в основном живут очень бедные люди, и большинство из них либо работали, либо работают, либо будут работать в России, несмотря на бесконечные унижения, бесправие и множество проблем», — говорит автор фильма, музыкант и сценарист Василий Зоркий.

Любовь и проблемы мигрантов

Эта история любви отличается от миллионов других тем, что она показывает положение кыргызских трудовых мигрантов в России и то, какими их видят коренные жители этой страны.

По словам Василия Зоркого, россияне чаще всего не обращают внимания на приезжих из Кыргызстана.

«Так проще, проще не задумываться, проще не вникать и представлять людей как функцию: курьер, водитель, строитель, уборщица», — рассказывает он в фильме.

Картина также поднимает темы национализма в отношении мигрантов из Кыргызстана и рассказывает о «самой избирательной, унизительной и бездушной правоохранительной системе в России».

Видео: Vasily Zorkiy

Сама героиня фильма Ася Хашем в разговоре с «Медузой» отметила, что в Кыргызстане никто не удивился и не был шокирован, услышав их историю. При этом в Москве их история вызывала именно такие эмоции.

«Мне кажется, получилось красивое кино про нашу реальность. […] Очень хочется, чтобы люди везде и всегда были людьми, вне зависимости от национальности, статуса и образования. Кыргызстан — удивительная и очень красивая страна», — сказала она российскому изданию.

Фильм заканчивается клипом группы «Зоркий» на песню Summer Days, также снятым в Кыргызстане.