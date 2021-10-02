Пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев подтвердил государственному национальному информагентству «Кабар», что в Женеве прошли переговоры представителей Кыргызстана и руководства Centerra Gold.

По его словам, ранее кыргызской стороне поступило письмо руководителя Centerra Скота Перри. Перри предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

«По поручению президента Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании “Кумтор Голд Компани” Тенгиза Болтурука и специалистов в области права. Стороны выслушали взаимные мнения», — отметил Султанбаев.

По словам пресс-секретаря президента, «кыргызская сторона удовлетворена итогами переговоров и в случае необходимости готова к их продолжению с учетом национальных интересов страны».

Что за переговоры?

Официально заранее о них до этого нигде не заявлялось. Однако 27 сентября стало известно, что Камчыбек Ташиев внезапно вылетел в Женеву. Директор «Регион ТВ»* Откурбек Рахманов тогда сообщил, что глава ГКНБ вылетел решать «судьбу Кумтора».

*Телеканал «Регион ТВ» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Сам Рахманов также сообщал, что участвовал в агитационной кампании партии «Мекенчил», основанной Ташиевым и нынешним президентом Садыром Жапаровым.

30 сентября ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что в Женеве завершился первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc.

По данным «Азаттыка», переговоры проходили с 28 по 30 сентября. Кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также в составе делегации были временный внешний управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук, генпрокурор Курманкул Зулушев и другие специалисты. Делегацию Centerra же возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Внешнее управление на Кумторе

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев. 6 мая депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Согласно нему, внешнее управление вводят если компания нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. 14 мая президент подписал этот закон.

Уже 17 мая парламент ввел внешнее управление на Кумторе и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

Изначально заявлялось, что внешнее управление вводят на три месяца, но позже стало известно, что оно продлевается автоматически.

Читать по теме:

Суды с Centerra

Кроме того, в начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.

Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчет за второй квартал этого года. В нем компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределенный срок.

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».

Читать по теме: