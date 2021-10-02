Кыргызская легкоатлетка Дарья Маслова заявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка опубликовала пост в своем инстаграме.

По ее словам, это было «непростое решение».

«За свою спортивную деятельность (10 лет) профессиональный спорт дал мне очень большой жизненный опыт, массу позитивных эмоций, силу духа, многочисленные победы на международных соревнованиях и установление национальных рекордов. Конечно же были и огорчения, и боли, и слезы, и потеря драгоценного здоровья. Но тем не менее, я очень горжусь, что внесла свой маленький вклад в историю нашего солнечного Кыргызстана!» — написала она.

Маслова поблагодарила своих тренеров, Виктора Борисова и Татьяну Борисову за «возможность стать частичкой этой спортивной вселенной», и за то, что «из простой деревенской девчонки» они «вырастили героя». По словам Масловой, за эти годы тренеры для нее стали «вторыми родителями».

«Хочется сказать, что необходимо поддерживать спорт в Кыргызстане, нужно уделять больше времени и больше финансов на развитие и взращивание спортсменов! Обращать внимание на раскрытие талантов, ведь у нас в стране много неограненных бриллиантов в легкой атлетике, в плавании, в боксе и пр. Национальный спорт важен, но не забывайте и о других видах!

Надеюсь, что однажды государство заметит своих героев, патриотов страны и будет оказывать должную поддержку, которой не получили мы», — заключила спортсменка, добавив, что сейчас у нее начинается «новая страница, новые цели и та самая новая жизнь».

Чем известна Дарья Маслова?

Дарья Маслова — легкоатлетка, дважды участница Олимпийских Игр, национальная рекордсменка. В 2016 году на соревнованиях в Рио-де-Жанейро она пришла 19-й к финишу и установила национальный рекорд в забеге на 10 км.

В 2017 году Маслова стала чемпионкой Всемирной летней Универсиады на дистанции 10 000 метров и взяла золото чемпионата Азии в дистанции 5000 метров.

Также она — дважды призерка Азиатских игр 2018 года: золотая на дистанции 10 000 тысяч метров и серебряная — на дистанции 5000 метров.

После Азиады спортсменка получила путевку на Олимпийские игры в Токио. На ОИ-2020 в Токио Маслова заняла в марафонском беге 36 место из 88 участниц.

В августе 2021 года президент Садыр Жапаров награждал спортсменов «за высокие достижения и большой вклад в развитие отечественного спорта». Тогда он присвоил Дарье Масловой звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта».