В Кыргызстане скоро начнется отопительный сезон. Издание АКИpress провело опрос среди депутатов Жогорку Кенеша о том, чем они греются зимой и сколько за это платят.

Видео: АКИpress

Депутаты, которые живут в квартирах, рассказали, что платят от 1400 до 3000 сомов в месяц.

Нардеп Мамасадык Бакиров отметил, что в Бишкеке многие частные дома отапливаются углем, так как электроэнергией и газом — невыгодно.

«Это один из факторов того, что зимой наш город накрывается смогом. А что делать? Надо понимать социальное положение граждан», — сказал он.

Депутат Бактыбек Турусбеков рассказал, что живет в квартире площадью 150 квадратных метров, которая отапливается электричеством.

Так за электричество в зимний период он платит около 6-9 тысяч сомов в месяц.

«Это не моя прихоть, это весь дом. Надо сказать, очень удобно. Но если будут веерные отключения, или какое-нибудь отключение, то у нас нет альтернативы — можно замерзнуть», — сказал он.

Депутаты, которые живут в частных домах ответили, что в месяц на отопление они тратят около 2-3 тысяч сомов.

Однако Таабалды Тиллаев сообщил, что за весь отопительный сезон у него уходит 18-20 тысяч сомов. Он топит углем. Осмон Турдумамбетов же тратит в два раза меньше. Он топит углем и газом.