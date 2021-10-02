Власти России отпустили правозащитницу Валентину Чупик из спецприемника, после того как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил депортировать ее в Узбекистан.

Об этом написало российское издание «Новая газета» со ссылкой на помощника Чупик Александра Ким.

Сообщается, что утром 2 октября правозащитница вылетела из Москвы в Ереван.

«Узбекистан выдал Валентине Чупик новый загранпаспорт. Они [власти России] больше не могли ее удерживать», — сообщил Ким.

При этом тяжелобольная 85-летняя мать Чупик осталась в Подмосковье. Ким отметил, что они «будут вырабатывать тактику [по получению ею загранпаспорта]».

Также сообщается, что ответа от властей Украины еще не последовало. Ранее они подали прошение об убежище.

Запрет на въезд и депортация из России

Чупик Валентина правозащитница Фото со страницы Чупик

Валентина Чупик — правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи трудовым мигрантам «Тонг Жахони» («Утро мира»). Эта организация оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Сама Чупик — гражданка Узбекистана. В Россию она приехала, по данным СМИ, в 2005 году и жила в стране в качестве беженки.

В ночь на 25 сентября её, после прилёта из Армении, задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево и поместили в спецприёмник, чтобы депортировать. Сотрудники ФСБ при задержании вручили ей уведомление о лишении статуса «беженки» и сообщили, что ей запрещён въезд в страну до 2051 года.

Чупик лишили статуса «беженки» из-за того, что она якобы живет по поддельным документам беженца. Власти России считают, что она «предоставляла при получении статуса “беженца” заведомо ложные сведения о себе или предоставляла фальшивые документы». Сама правозащитница не согласна с этим и называет эти обвинения «абсолютным бредом».

27 сентября в дачном доме в городе Подольск, где проживает мать правозащитницы устроили обыск. По словам самой Чупик, в дом ворвались восемь сотрудников полиции и человек без формы, представившийся как полковник ФСБ.

«У меня там 85-летняя мама, за ней утром и вечером ухаживает соседка. Соседка сейчас на работе. В общем, они ворвались, требовали у мамы документы. Фактически устроили обыск. Я боюсь, чтобы они нам чего-нибудь не подкинули. Мало ли. В общем, я так понимаю, что они пытаются на меня сварганить протокол о том, что живу не по адресу регистрации. С моей стороны нарушений нет […]

На меня сейчас пытаются сфальсифицировать миграционное нарушение, которого я не совершала. Я думаю, что это делается для того, чтобы иметь повод меня депортировать», — рассказала она в интервью «Радио Озоди» 27 сентября.

Коллеги правозащитницы полагают, что её выдворение — это месть правоохранительных органов. Сама Чупик утверждает, что силовики сказали об этом ей напрямую.

По её словам, в личном разговоре сотрудник ФСБ сказал ей, что «это напрямую связано с её поведением».

«Вы же говорили, что в МВД у нас системная коррупция, вы же жаловались без конца на задержания мигрантов. И все полицейские Москвы, Санкт-Петербурга, областей жалуются на вас. Что мы могли сделать? По-другому было невозможно. Мне очень жаль», — сказал силовик правозащитнице.

По словам Чупик, если её депортируют в Узбекистан, то с ней там может случиться «что-то очень плохое». Она опасается, что на родине её «немедленно посадят в подвал СНБ».

«Я не уверена, что меня убьют, но ввиду моего характера это возможно. Просто я же сдаваться и трусить не умею, поэтому они могут решить, что содержание меня слишком ресурсозатратно, и прибить. И это не такой плохой выход. Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. В том, что будут держать, я практически уверена.

Уже появились радостные угрозы от, вероятно, сочувствующих людей из СНБ Узбекистана, которые говорят: “Мы тебя ждем. Мы тебя примем у себя”», — рассказала она.

По мнению правозащитницы, власти Узбекистана очень зависимы от России.

«И я думаю, что СНБ, будучи младшим братом ФСБ сделает все, чтобы будущего у меня не было», — считает она.