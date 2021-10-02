Сервис базы данных «OcOO.kg» 28 сентября сообщил, что перелеты высшего руководства Кыргызстана с начала 2021 года до 10 сентября обошлись госбюджету в 96,3 млн сомов.

«Это на 22 миллиона больше, чем за аналогичный период 2020 года», — отметил сервис.

Записи перелетов и их стоимость. Фото: ocoo.kg.

На следующий день МИД сообщил о том, президент Садыр Жапаров собирается с визитом в Бельгию для встречи с главами европейских институтов. Точные даты визита пока неизвестны.

На чем летает высшее руководство Кыргызстана?

По данным «OcOO.kg», высшее руководство страны перевозит авиакомпания «Эйр Кей Джи» на самолете VIP-класса Як-40 вместимостью до 17 человек.

Литерными рейсами пользуются президент, премьер-министр и спикер парламента.

Авиакомпания также осуществляла рейсы по перевозке официальных делегаций на самолете Ту-154М. Компанией владеет Международный аэропорт «Манас».

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