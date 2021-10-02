Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане не зарегистрировано ни одной смерти пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 607 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 72 человек.
- Бишкек — 34;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Чуйская область — 18;
- Нарынская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Таласская область — 3;
- Ошская область — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 178 680 случаеы заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 2 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 441 пациент. Еще 764 человека лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 80 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 173 385 пациентов.