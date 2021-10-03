Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности 2 октября отреагировал на пеший марш жителей сельского округа Папан Ошской области. Они сообщили информагентству 24.kg о том, что собираются пройти пешком путь с Оша до Бишкека в знак протеста против бесправия властей, которые накануне снесли их дома.

В ГКНБ пояснили, что согласно решению Верховного суда от 28 июня 2021 года их постройки были признаны незаконными. Работа по сносу объектов была возложена на Службу судебных приставов Кара-Сууйского района.

При этом в спецслужбе отметили, что ранее жители сельского округа Папан неоднократно были предупреждены о запрете на строительство на пахотных землях. Отмечается, что их предупреждали и владельцы земель, и местные власти.

Так, 28 сентября 2021 года, комиссия вместе с судебными исполнителями снесли 2 дома из 14 ранее построенных.

В спецслужбе подчеркнули, что это «гражданское» дело и ни ГКНБ, ни его руководство к нему отношения не имеет. Однако ведомство получило обращение жителей сельского округа Папан о бездействии ГКНБ, поэтому распространило пояснение по этому делу.

Что случилось?

Жители Кара-Суйского района Ошской области 2 октября вышли на марш протеста. Они намерены пройти пешком путь с Оша до Бишкека.

Видео: 24.kg

По словам одного из кара-суйцев, в 2020 году местные власти передали 13 семьям участки земель в Папанском айыл окмоту.

«Нам выдали постановления с именами других людей. Говорили, что позже оформят на нас. Но потом у некоторых забрали эти постановления под предлогом, что выдадут оригиналы документов, а после сделали из нас захватчиков земель», — рассказал Кыялбек Арстанов.

Он заявил, что бывшие главы айыл окмоту Алмаз Абдукаримов и Эрмат Исмаилов, а также экс-глава Кара-Сууйского района Тилек Матраимов, запугивая местных руководителей, продали их земли стройкомпании «Ихлас».

На это местные власти заявили, что эти дома были построены незаконно — земли предназначены для сельского хозяйства.

Первый замакима Кара-Суйского района Капар Адиев сообщил 24.kg, что в ноябре и декабре 2020 года начали застраивать земли, купив госакты у старых владельцев. Однако решением суда эти госакты были отменены в 2013 году.

«Руководство айыл окмоту и соответствующие структуры предупреждали, что строить там дома незаконно. Были повторные суды. 28 июля 2021 года Верховный суд поддержал решение районного суда и признал незаконным строительство домов на этой территории. 28 сентября судисполнители снесли часть построенных домов», — рассказал он.

Кроме того в стройкомпании «Ихлас» заявили, что они не заинтересованы в этих землях.

«Мы удивлены тем, что сельчане упоминают название нашей компании. Мы даже понятия не имеем, в каком именно селе это происходит», — сказал представитель фирмы Нияз Сарыев.