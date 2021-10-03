Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 60 человек.
- Бишкек — 28;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Чуйская область — 11;
- Нарынская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Таласская область — 4;
- Ош — 2.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 178 680 случаев заражения коронавирусом.
Также в штабе сообщили, что за сутки в Кыргызстане не зарегистрировано ни одной смерти пациента с COVID-19.
По его данным, всего за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 607 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Кроме этого, на 3 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 436 пациентов. Еще 743 человека лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 86 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 173 471 пациент.