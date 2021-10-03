Президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан выигрывает в международном арбитражном суде по месторождению Кумтор. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Есть также те, которые говорят: “Что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде?” Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим нас победили под влиянием мировой мафии. Что тогда будет? Они перенесут к себе Кумтор? Земля наша, горы наши, богатство наше и, наконец, люди наши, верно?» — заявил он.

Жапаров добавил, что никто не сможет препятствовать добыче золота. Президент также заявил, что, несмотря на отказ Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) принимать кыргызское золото, покупатели стоят в очереди.

«Золото всегда найдет свой сбыт», — заверил он.

Садыр Жапаров.

Кроме того, Жапаров подчеркнул, что недавние «переговоры в Женеве по Кумтору прошли не по нашей просьбе, а по инициативе Centerra Gold Inc.».

Что за переговоры?

Официально заранее о них нигде не заявлялось. Однако ряд СМИ сообщили, что с 28 по 30 сентября в Женеве прошел первый раунд переговоров между Кыргызстаном и канадской компанией Centerra Gold Inc.

Пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев 2 октября сообщил, что ранее руководитель Centerra Gold Inc. Скотт Перри отправил письмо кыргызским властям. Он предложил провести переговоры на нейтральной территории «для рассмотрения всех возможных путей по разрешению сложившейся ситуации, в том числе сценария, в результате которого Кыргызская Республика станет прямым собственником “Кумтор Голд Компани”».

Эрбол Султанбаев. «По поручению президента Садыра Жапарова на переговоры направилась делегация в составе заместителя председателя кабинета министров, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, генерального прокурора Курманкула Зулушева, внешнего управляющего компании “Кумтор Голд Компани” Тенгиза Болтурука и специалистов в области права. Стороны выслушали взаимные мнения», — отметил Султанбаев.

По словам пресс-секретаря президента, «кыргызская сторона удовлетворена итогами переговоров и в случае необходимости готова к их продолжению с учетом национальных интересов страны». По самим переговорам Centerra Gold Inc. пока не делала никаких заявлений.

Решение LBMA

17 сентября Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила членство компании «Кыргызалтын» в своем списке надежных поставщиков (Good Delivery List). Именно через «Кыргызалтын» Кыргызстан владеет акциями в Centerra Gold Inc.

На сайте ассоциации отметили, что такое решение принято из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

Решение Лондонской ассоциации значит, что республика не сможет иметь дела с крупными торговцами драгоценными металлами, и ей будет сложнее продавать золото, добытое на Кумторе.

Арбитражный суд

Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана в мае 2021 года. Это случилось после того как кыргызские власти ввели внешнее управление в ее дочерней компании «Кумтор Голд Компани» и потребовали взыскать с нее более $4 млрд за экологические и налоговые нарушения.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление и прекращения преследования по выставленным штрафам и налоговым претензиям.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже Centerra опубликовала отчет за второй квартал этого года. В нем компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».

В «Кумторе» же считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».