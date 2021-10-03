Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке высказался и о росте цен в стране. Он напомнил, что прошло полтора года с момента вспышки коронавируса из-за которой все страны закрыли свои границы.

«Торговля замерла. Поэтому дорожает не только у нас в стране, но и во всем мире. Конечно, в этом случае и налогов, и таможенных пошлин будет меньше.

Казна остается не заполненной. Однако мы днем и ночью пытаемся остановить рост цен и удержать их в определенных пределах», — сообщил он.

Он добавил, что борьба с коронавирусом не прекращается и власти выделили деньги на закупку вакцин.

«В некоторых странах вакцинация проходит платно. А у нас есть люди, которые не хотят проходить бесплатную вакцинацию. Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы. Конечно, тогда подорожание бы остановилось», — заверил президент.

Он подчеркнул, что власти «повышают пенсии и зарплаты», несмотря на трудности.

«Всё, что мы делаем, идет на благо людей, государства и наших потомков.

Спустя время нам не будет стыдно за то, что мы сделали сегодня.

Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время», — написал в заключение он.

С начала пандемии в Кыргызстане продолжается рост цен на продукты питания, а также на топливо. Еще зимой 2021 года Национальный банк страны сообщал, что рост потребительских цен будет продолжаться.

Тогда в НБКР пояснили, что снизились объемы в международной торговле, при этом сохраняется неоднозначная ситуация на товарно-сырьевых рынках.

Это все приводит к повышению цен на мировом рынке, а затем к росту цен на продукты в Кыргызстане.

Всемирный банк в марте подвел итоги первого года пандемии и сообщил, что уровень бедности в стране вырос, а за чертой бедности оказались еще 700 тысяч человек.

«Предварительный анализ показывает, что масштабы данного кризиса сопоставимы с социально-экономическим катаклизмом, произошедшим после распада СССР 30 лет назад», — говорилось в отчете Всемирного банка.