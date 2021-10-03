Пресс-служба УОБДД Чуйской области опровергла участие служебной машины администрации президента в ДТП, которое произошло в Токмоке в ночь с 2 на 3 октября.

Ранее в СМИ появилась информация, что к аварии с двумя погибшими причастна автомашина администрации президента. На месте происшествия был обнаружен пропуск.

ДТП в Токмоке. Фото: Kaktus.Media ДТП в Токмоке. Фото: Kaktus.Media ДТП в Токмоке. Фото: Kaktus.Media ДТП в Токмоке. Фото: Kaktus.Media

Однако в УОБДД заверили, что эта информация не соответствует действительности.

«Обычные люди, ехавшие на автомашинах Toyota RAV4 и Mazda, столкнулись. В результате ДТП скончались два пассажира в “Тойоте”. Еще шесть человек обратились с травмами разной тяжести обратились в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В администрации президента также опровергли участие служебной машины в ДТП. По их словам, они не знают, откуда у водителя «Тойоты» этот пропуск.