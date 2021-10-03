Белый Дом, Жогорку Кенеш Фото: Клооп / Ислам Розиев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал у себя на странице в фейсбуке, что «отныне все выборы будут максимально чистыми».

«Я сделаю для этого всё возможное. Административный ресурс вообще не будет использоваться. Чиновники, которых уличат в поддержке некой партии или кандидата, будут немедленно уволены и привлечены к ответственности. Соответственно, люди не должны продавать свои голоса», — написал он.

По его словам, нынешние выборы в Жогорку Кенеш* — это фактически люстрация парламента, потому что можно выбирать и конкретного депутата по одномандатным спискам и спискам партий.

* Выборы в парламент пройдут по смешанной системе. 54 депутата получат мандаты через избрание по партийным спискам, а 36 парламентариев будут избираться по одномандатным округам.

«Не надо будет как прежде голосовать только за партии. Вы сможете проголосовать за понравившегося кандидата внутри партии.

Точнее, в партийном бюллетене будут ставиться две отметки (галочки).

За партию и за понравившегося кандидата. В результате в парламент придут депутаты, которые пользуются реальной поддержкой людей. Таким образом, народ своим голосованием подвергнет парламент люстрации», — написал он.

Жапаров заверил, что нежелательный кандидат не сможет попасть в парламент.

«И я скажу тем, кто шумит, что старые возвращаются — если вы не проголосуете за нежелательного кандидата, то он не придет. Сейчас нет такого понятия, что “попаду в десятку — стану депутатом”. Это время осталось позади», — подчеркнул он.

Сколько стоит кресло депутата?

Кресла депутатов в парламенте. Фото: Kaktus.media

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября. На них планируют потратить более полумиллиарда сомов. Пока изъявили желание участвовать в выборах 75 партий, в том числе и «Ата-Журт Кыргызстан», связанная с соратником Жапарова и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Сейчас идет процесс переформатирования и объединений партий для участия в выборах.

При этом вновь стал актуальным вопрос, сколько стоит кресло в парламенте. Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев в середине сентября заявил в интервью «Биринчи радио», что в партиях смотрят не на программу и идеи, а на кошелек будущего члена.

«У нас в стране, чтобы стать депутатом, надо понравиться руководителю партии. Либо от 100-200 тысяч до 1 млн долларов нужно отнести в партию», — отметил он.

О цене кресел в парламенте высказался в своем фейсбуке и депутат Дастан Бекешев. Он выступил в защиту арестованного экс-депутата от партии «Кыргызстан» Руслана Чойбекова.

По версии ГКНБ, экс-нардеп получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат, «тем самым причинив ущерб заявителю в особо крупном размере». Ранее по схожему подозрению в мошенничестве сотрудники ГКНБ задержали члена ЦИК Акылбека Эшимова*.

Бекешев напомнил, что о коррупции в партиях и цене за кресло на выборах говорится не впервые, но «почему-то сегодня наказывают лишь членов партии “Кыргызстан”».

По его словам, «политическая коррупция при составлении списков кандидатов в депутаты приобрела широкий размах в 2015 году». В 2020 году к ней «подключился сам Сооронбай Жээнбеков, с которым согласовывали списки “Биримдика”,” Мекеним Кыргызстана” и даже якобы оппозиционных партий», и все те, кто в первых рядах партийных списков, «платили за гарантийные места».

Бекешев призвал «вспомнить 2010 год», когда действующие президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев составляли списки кандидатов партии «Ата-Журт». Он намекнул, что и в этой партии могла быть коррупция, и в многих других до этого.

Политический кризис

Фото: Бекжан Асылбеков / «Клооп». Митингующие атакуют Белый дом в ночь с 4 на 5 октября 2020 года.

Парламентские выборы в 2020 году привели к политическому кризису в Кыргызстане, который продолжается до сих пор.

Тогда в парламент прошли три провластные партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

«Биримдик» связывали напрямую с действующим на тот момент президентом Сооронбаем Жээнбековым и обвиняли в использовании административного ресурса.

«Мекеним Кыргызстан» связывали с кланом Матраимовых, замешанном в крупном коррупционном скандале по выводу более $700 млн из Кыргызстана. Партию обвиняли в подкупе голосов избирателей.

«Кыргызстан» назвали партией, «лояльной к власти». Несмотря на то, что партия не соблюла процедуры и опоздала со своими документами в ЦИК, ее все равно допустили до выборов.

Так как в парламент не прошла ни одна оппозиционная партия в Бишкеке начались волнения. Они привели к захвату Белого дома и освобождению Садыра Жапарова из колонии, где он отбывал 10-летний срок за захват заложника.

Результаты выборов в парламент были аннулированы, а Садыр Жапаров захватил власть с помощью своих сторонников. Парламент продлил срок своих полномочий и начал принимать законопроекты, выгодные Жапарову. В итоге в стране прошли два референдума и теперь в Кыргызстане президентская форма правления и новая Конституция. Также прошли выборы президента, на которых выиграл Садыр Жапаров.