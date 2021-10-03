Депутатка парламента Евгения Строкова заявила на конференции 1 октября, что закон*, регулирующий деятельность неправительственных организаций, слишком мягкий. Эксперты и представители власти обсуждали на этой конференции влияние внешних факторов на выборы в Кыргызстане.

* Власти приняли поправки в закон об НКО еще в середине лета. Поправки были направлены на усиление регулирования деятельности неправительственных организаций через дополнительную отчетность.

«Проблема в том, что закон есть, но механизма реализации нет. Он должен быть. Всех интересует вопрос: “Не вредит ли это [закон] нашей демократии?”. Но непонятно то, что у всех стран есть такой закон, а когда мы подняли подобный вопрос внутри нашей страны, началась критика. Неправительственный сектор взял верх над властью», — заявила Строкова.

По ее словам, в прошлом году проводились разные мероприятия, чтобы выборы прошли честно. Однако эти процессы интересовали не только граждан Кыргызстана.

«Мне не понятно, почему этот вопрос волнует тех, кто даже не является гражданами Кыргызстана. Более того, они даже пытаются диктовать повестку нашей официальной власти. Меня всегда задевало и шокировало то, что люди с нашим гражданством, которые являются представителями НПО и НКО, будто не соотносят себя с нашим государством, полностью отдаваясь политике работодателя. К тому же, часто деньги на оплату “услуг” НПО приходят дипгрузом. Это мы видели на ряде митингов. Причем, представляют эти акции протеста, как волеизъявление народа. И все это создает предпосылки их негативного влияния на избирательный процесс в стране», — подчеркнула Строкова.

Касательно предстоящих выборов, депутатка отметила, что закон пока не эффективный, но потряс НПО и НКО.

«Испугались каких-то 20 НПО?»

Именно Строкова в начале лета требовала срочно принять эти поправки, усиливающие контроль за НПО-сектором.«Мы что, боимся ноты от Озонии Оджелло [представитель ООН в Кыргызстане] или испугались каких-то 20 НПО? […] Нам надо сразу принять это и, судя по всему тому, что происходит в мире, им не стоит учить нас демократии. А там такое творится — в самой демократичной стране мира — США! Мы не должны бояться 20 НПО, которые постоянно бунтуют и боятся проверки», — заявила Строкова.

При этом действие закона об НКО распространяется и на саму Строкову — ведь ранее журналисты обнаружили, что у депутатки есть фонд с возможным оборотом в два миллиона долларов.

Поправки в закон об НКО

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов. Все НКО Кыргызстана и до этих поправок должны были передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Новые изменения в законе обязывают все некоммерческие организации (НКО) обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Согласно подписанным Жапаровым поправкам, статья 17 об открытости НКО дополняется еще двумя пунктами. Теперь НКО должны отчитываться в госорганы о размере и структуре доходов.

«А также сведения о размере и составе имущества некоммерческой организации, ее расходах не могут быть предметом коммерческой тайны», — говорится в документе.

Авторы поправок также хотели, чтобы все эти данные были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Они считают, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций.

При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно.

Поправки подверглись критике со стороны международного сообщества, например, Евросоюз заявил, что принятый законопроект «противоречит международным обязательствам Кыргызстана».