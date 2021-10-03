Президент Садыр Жапаров опубликовал пост на своей странице в фейсбуке об актуальных вопросах, которые накопились в Кыргызстане. В том числе он обратил свое внимание на энергокризис в стране.

Садыр Жапаров. Фото: Акипресс.

Дешевое электричество

Жапаров считает, что кыргызстанцы пренебрежительно относятся к использованию электроэнергии, так как она дешевая.

«Если бы у нас стоимость составляла 5 сомов вместо 77 тыйынов за киловатт в час, как в соседних странах, то и отношение было бы иное», — написал он.

Нехватка воды в Токтогулке

Он также сообщил, что министр энергетики попросил людей экономить электричество в связи с нехваткой воды в Токтогульском водохранилище по его поручению.

По словам Жапарова, воду из Токтогульского водохранилища для полива используют Узбекистан и Казахстан, а Кыргызстан только вырабатывает электроэнергию.

Президент заявил, что если использовать воду только в своих интересах, то «на зиму воды в Токтогулке нам хватит с лихвой».

«Но тогда весной нам придется закрыть ее до зимы, чтобы заполнить водохранилище. Если мы сделаем так, то соседние страны летом останутся без воды, у них произойдет засуха, что будет иметь серьезные последствия для всех нас… Вот почему нам нужно также заботиться о наших соседях. Соответственно, они нам помогают с электроэнергией», – написал он.

Токтогульская ГЭС.

Закупка электроэнергии

По словам президента, Кыргызстан закупает электричество из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

При этом он отметил, что «с 2014 года один киловатт покупали за 5 сомов, а населению продавали за 77 тыйынов», покрывая разницу за счет казны.

«Расходы составили несколько миллиардов сомов. Я пресек эти злоупотребления и халатность. Сейчас мы покупаем по цене около двух сомов», – написал Жапаров.

В заключение он добавил, что «даст Бог, мы сможем преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам и начнем экспорт».

Энергетический кризис в Кыргызстане

О том, что Кыргызстан столкнется с нехваткой электричества власти говорили еще в 2020 году. В Токтогульском водохранилище не хватает воды.

Власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Однако все изменилось после смены власти в октябре 2020 года.

С наступлением зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей, затем плановые — из-за превышения лимита.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

В июне 2021 года кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов».

А министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

В конце сентября Национальный энергетический холдинг запретил небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время для экономии.

Также минэнерго планирует поднять цены на электроэнергию в 2022 году.