Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 2 октября суд избрал меру пресечения для активиста Максата Касенова, подозреваемого в покушении на убийство. По информации суда, Касенову вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-50* до 30 октября. *В этом СИЗО уже находится экс-замглавы МВД Курсан Асанов по делу о попытке захвата власти. Когда стало известно, что Асанова отправили в это СИЗО, глава партии «Реформа» Клара Сооронкулова заявила, что обычно в этом СИЗО содержатся «рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления». Задержание Касенова В социальных сетях 2 октября появилась информация, что Касенова около 10 утра забрали и увезли в неизвестном направлении. «Его увезли в неизвестном направлении люди в масках с автоматами. Ничего не предъявили, никаких предписаний, поручений. Обыскали его дом. Объясните нам, куда и почему забрали нашего друга Максата Касенова», — говорилось в видеообращении его друзей, распространившемся в соцсетях. Позже в МВД заявили, что задержали активиста «по факту покушения на убийство». «Задержание было проведено по факту покушения на убийство», — пояснили в пресс-службе. Также известно, что в каракольском доме Касенова во время обыска подозреваемого нашли охотничий карабин «Сайга» и холодное оружие. Максат Касенов гражданский активист, уроженец Каракола, по образованию экономист. С 2010 по 2012 год возглавлял крыло движения «Кыргызстан Жаштар Кенеши» по Иссык-Кульской области. В 2012 году стал депутатом Каракольского горкенеша и возглавил комитет «Жаштар жана спорт», так же он был главой партии «Улуу Кыргызстан». После он отошел от активной политики, занялся предпринимательством, но остался гражданским активистом. В октябре 2020 года он шел на выборы от партии «Чон-Казат» под номером 14. После смены власти Касенов, в отличие от ряда соратников по «Чон казат», не получил никакого кресла. В последнее время он часто писал посты и комментарии с критикой действий власти и событий в стране в своем фейсбуке.

