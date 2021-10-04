Борцы вольного стиля Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев 4 октября вышли в финал Чемпионата мира по борьбе. Турнир проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября.

Тыныбекова на Чемпионате мира одолела борчих из Японии, Беларуси и Украины. В финале она поборется за золото с американкой Кайлой Миракл.

Айсулуу Тыныбекова борется с Вероникой Ивановой из Беларуси. Фото / uww.org

Акматалиев же на турнире одержал побед над борцами из Шри-Ланки, Армении, Ирана и России. В финале он будет бороться за золотую медаль с Магомедмурадом Гаджиевым выступающим за Польшу.

Эрназар Акматалиев в схватке с Арманом Андреасяном из Армении. Фото / uww.org

Оба финала кыргызских борцов состояться 5 октября.