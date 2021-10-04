Константин Эрнст. Фото / tass.ru

Российское издание «Важные истории» выяснило, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст является бенефициаром оффшора на Британских Виргинских островах.

Его компания участвует в проекте по сносу старых советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров. При этом десятки миллиардов рублей на эти цели компании Эрнста предоставили российские госбанки.

По данным журналистов-расследователей, Эрнст с 2014 года является владельцем Moscow Dvorik Ltd. и единственным акционером и Haldis Corporation. Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Почему на островах?

Британские Виргинские острова — это островное государство, зависимое от Великобритании. Население страны составляет чуть более 35 тысяч человек. При этом, на островах зарегистрировано около миллиона оффшорных фирм, а при вводе в поисковик Google «Британские Виргинские острова» первым делом выходит реклама с предложением открыть в этой стране оффшор.

Для регистрации оффшорных фирм обычно выбираются такие островные государства из-за того, что там компании освобождены от уплаты налогов и обычно уполномоченные органы таких стран не раскрывают данные о владельцах компаний.

Как Эрнст связан с покупкой кинотеатров

В ноябре 2014 года мэрия Москвы выставила на продажу 39 кинотеатров, построенных в советские годы в разных районах российской столице. В числе них был и кинотеатр «Киргизия». Его открыли в 1972 году в московском районе Новогиреево, здание вмещало более 600 человек.

Кинотеатр «Киргизия» в советские годы. Фото / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.



Кадастровую стоимость в том году всех 39 зданий и участков под ними определили в 23 млрд рублей. Но всё это продали всего за 9,6 млрд рублей.

«Мэрия Москвы назначила за кинотеатры начальную цену в 9,6 млрд рублей. И по этой минимальной цене, без всяких реальных торгов они и были проданы […] Покупателем 39 кинотеатров стала компания “Эдисонэнерго”. Она входит в холдинг ADG Group, который основали братья Михаил и Григорий Печерские в 2004 году», — пишут «Важные истории».

Григорий Печерский оценивал общий объем инвестиций в реконструкцию кинотеатров в 60 млрд рублей, а деньги на это в конце 2014 года предоставил государственный банк ВТБ.

Издание отмечает, что после этого появились подозрения, что за этим проектом по реконструкции стоит кто-то влиятельный, а журналисты напрямую спросили у Печерских, имеет ли Эрнст отношение к этому.

«Это была бы очень красивая история. Но, увы, это не так» — ответил тогда Григорий Печерский.

Но журналисты-расследователи выяснили, что компания «Эдисонэнерго» имеет отношение к компании Эрнста на Виргинских Британских островах, а точнее принадлежит ему через другую компанию.

«”Эдисонэнерго” принадлежит компании с Кипра Dvorik Cyprus Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов: Xelio Invest (ее владельцев мы пока не знаем) и той самой Moscow Dvorik Ltd, которая была зарегистрирована в день открытия Олимпиады в Сочи (в 2014 году)», — пишут «Важные истории».

В 2018 году кинотеатр «Киргизия» в Новогиреево полностью снесли. На его месте уже построили одноимённый культурно-досуговый центр.

В самой ADG group в начале этого года сообщили, что уже весной 2021 года «Киргизия» начнёт работать.

Что такое «Досье Пандоры»?

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» (The Pandora Papers).

Более 600 журналистов из почти 120 стран мира изучили данные о владельцах оффшорных компаний со всего света. Эти данные — более 12 млн документов общим объемом три терабайта — журналистам предоставил источник, чье имя не разглашается по соображениям безопасности.

В архиве, как отмечает издание «Важные истории», содержатся сведения об оффшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Великобритании, Франции, Италии, России, Украины, Казахстана и других стран.

Так OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) — Казахстан благодаря утечке документов обнаружил в оффшорах Асель Курманбаевой, которую считают неофициальной женой первого президента Нурсултана Назарбаева, $30 млн. По данным журналистов-расследователей, их она получила от ближайшего окружения Назарбаева.