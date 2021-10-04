Издание Factcheck.kg провело расследование о семье депутата Жогорку Кенеша Саматбека Ибраева, автора громкого законопроекта о финтехе. Журналисты решили выяснить, какими компаниями владеют чиновник и его семья.

Саматбек Ибраев.

По данным журналистов, жена депутата Саматбека Ибраева, Нуржан Иманкулова, возглавляет Национальную библиотеку имени Алыкула Осмонова в Бишкеке. Кроме этого, она является учредителем компаний «Строймир» и «С-Трэвел».

Нуржан Иманкулова. Фото: Factcheck.kg

Согласно ее резюме, она работала преподавателем Академии государственного управления при Президенте, была директором библиотеки международного общественного фонда «Саякбай манасчи», занималась благотворительностью и получила много госнаград.

По данным минюста, сам Самат Ибраев является учредителем компании «Стройцентр», крестьянского хозяйства «Ибрай», а также фонда «Саякбай манасчи», руководителем которого значилась его супруга.

Журналисты Factcheck.kg также выяснили, что на сына депутата, Айбека Ибраева, зарегистрированы еще две компании — «Аддас Консалтинг» и «Телегей Компани».

А второй сын депутата Данияр был гендиректором «Строймир», пока в его отношении не завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

«По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что гендиректор ОсОО “Строймир” Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь», — отметили в издании.

Factcheck.kg сообщил, что дело Данияра Ибраева не прекращено и все еще расследуется. Сам он находится в межгосударственном розыске.

Журналисты издания также выяснили, что Самат Ибраев владеет почти 100 гектарами земли, автомобилем Lexus 570 и ОсОО «Азат Нур Пэри». Об этом он сообщил в своей налоговой декларации. Однако других фирм, которые были зарегистрированы до 2018 года, он не упомянул.

Отмечается, что в декларации за 2018 год депутат указал, что его суммарный доход составляет 3,7 млн сомов. А доходы родственников составляют 12,5 млн сомов. Они владеют несколькими домами, административной недвижимостью, домами отдыха, пятью автомобилями: Lexus 570, 470, Toyota 200, Mercedes Benz Mb320, Mercedes Benz 180.

Митинг против Ибраева

В Бишкеке у здания Белого дома 4 октября прошел митинг против депутата Саматбека Ибраева. Около десятка человек попросили президента Садыра Жапарова обратить внимание на их жалобу и оказать помощь.

Митинг. Фото: Фейсбук Гули Алмамбетовой.

В руках они держали плакаты со словами:«Мошенник не имеет морального права сидеть в парламенте», «Вор №1 в парламенте Ибраев», а также «Семья Ибраевых губит жизни людей».

Сам Ибраев никак не прокомментировал акцию.

Однако общественный деятель Токтайым Уметалиева заявила информагентству 24.kg, что на митинг к Белому дому вышли предприниматели, пострадавшие от действий нардепа.

«Самат Ибраев открыл компанию «Строй мир», которая занимается перевозкой арматуры. В 2017 году бизнесмены вкладывали деньги в компанию для того, чтобы потом получить проценты. Спустя некоторое время Самат Ибраев сначала не выплачивал дивиденды вовремя, а затем и вовсе перестал это делать. Позже он открыл еще несколько компаний, оформив на сына Данияра Ибраева, свою сестру Эркингуль Ибраеву и супругу», — рассказала она.

По ее словам, официально в Генпрокуратуру, ГКНБ и к президенту обратились 32 человека.

«Примерная сумма, которую не выплатил Самат Ибраев, — $35 миллионов. Нардеп возглавляет фонд Саякбая Каралаева, показывает свою набожность, а сам обманул людей на крупную сумму денег», — заявила Уметалиева.

Закон о финтехе

При этом депутат лоббирует свой законопроект о финтехе, который он написал, опираясь на концепцию российского банкира Владимира Фролова с сомнительной репутацией.